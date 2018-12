sportfair

: #AtalantaJuve Bufera arbitrale, Allegri contro tutti: attacchi a De Laurentiis, il rosso a Bentancur non va giù - Sport_Fair : #AtalantaJuve Bufera arbitrale, Allegri contro tutti: attacchi a De Laurentiis, il rosso a Bentancur non va giù -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Massimilianonon le ha mandate a dire a Dee non solo, il tecnico della Juventus ha parlato della ‘questione’ arbitri Massimilianoha tuonato quest’oggi dopo la gara pareggiata dalla Juventusl’Atalanta. Il tecnico bianconero si è presentato a caldo ai microfoni di Skysport, contraddicendosi un po’. Ha infatti dichiarato di non voler parlare di arbitri e di non voler sollevare polemiche, ma ha finito per parlare solo di questo.ha puntato il ditoDe(e non solo), reo d’aver criticato la designazione di Banti per Atalanta-Juventus, ilnon è piaciuto al tecnico livornese, anche se non è stato certo un doppio giallo assurdo.Foto Fabio Sasso/LaPresseEcco le parole di: “Mi girano molto le scatole, meglio parlare della partita. La squadra ha fatto un buon ...