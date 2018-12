Papa Francesco:fraternità e accoglienza

"Siamo tutti fratelli" e "questa verità sta alla base della visione cristiana". Senza fraternità "i nostri sforzi per un mondo più giusto hanno il fiato corto". Papa Francesco, alla benedizione Urbi et Orbi lancia per Natale "un augurio di fraternità" tra popoli diversi Questo Natale "consenta a israeliani e palestinesi di riprendere il dialogo e intraprendere un cammino di pace che ponga fine a un conflitto che da più di 70 anni lacera la terra scelta dal Signore per mostrare il suo volto d'amore", dice Papa Francesco.(Di martedì 25 dicembre 2018)

