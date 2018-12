Teresa Cilia e la foto con Salvatore Di Carlo | Crisi passata | “Ciò che Dio unisce | l’uomo

Uomini e Donne - Teresa Cilia : "Attacchi di panico? Superati perché nella vita bisogna vincere" (video) : Teresa Cilia, nelle scorse ore, è tornata sul web, per confidare ai propri fan come sta superando un periodo difficile della sua vita affettiva per via della crisi con il marito Salvatore Di Carlo. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha registrato una serie di video su Instagram per fare il punto della situazione:prosegui la letturaUomini e Donne, Teresa Cilia: "Attacchi di panico? Superati perché nella vita bisogna vincere" (video) ...