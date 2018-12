Salvini | il messaggio a Di Maio per Natale

Fabrizio Corona : ladri in casa il giorno prima di Natale. Guarda il video e il messaggio per Matteo Salvini : Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, Fabrizio Corona ha subito un furto nella sua casa di Milano. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso ex manager fotografico che su Instagram ha... L'articolo Fabrizio Corona: ladri in casa il giorno prima di Natale. Guarda il video e il messaggio per Matteo Salvini proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Matteo Salvini - il messaggio ai suoi : "Tenetevi pronti - da oggi siamo in campagna elettorale" : La campagna elettorale per le Europee di maggio è già iniziata. Non a caso, Matteo Salvini, a poche ore dal sì del Senato al maxi-emendamento, ha provato subito a smarcarsi da una manovra a trazione smaccatamente grillina dandole come voto "un 7" e definendola "solo un punto di partenza". A fugare o

Né rifugiato - né migrante economico. Ma Kader ha lo stesso un messaggio per Salvini : A guidare il corteo sotto l’abitazione in cui il sindaco di Riace Mimmo Lucano era agli arresti domiciliari, lo scorso 6 ottobre, c’era un ragazzo con un megafono in mano e la bandiera arrotolata sulla fronte. Intonava “Bella ciao”. Lo stesso che l’8 e il 9 dicembre era a Marrakech a rappresentare l’Italia alla due giorni dello Youth Forum organizzato dall’Unicef alla vigilia della Conferenza ...

Luca Morisi - spin doctor di Matteo Salvini : "Amplifico il suo messaggio - ma sul ragù ha fatto tutto da solo" : "Salvini è un comunicatore eccezionale. Noi amplifichiamo il messaggio". A parlare al Corriere della Sera è Luca Morisi, lo spin doctor di Salvini, l'uomo che segue "la Bestia", il software a cui vengono attribuite doti miracolose."Sono state dette cose sbagliate. Questo algoritmo non ha nulla a che fare col merito delle cose. Questo dipende solo dal fiuto di Salvini. Le persone dovrebbero usare il rasoio di Occam, cioè ...

Salvini: Ho messaggio che operazione era conclusa

Salvini e il messaggio privato a Di Maio : "Forse in passato anche noi abbiamo sbagliato" : Il vicepremier corre in soccorso dell'alleato: "Sta subendo un linciaggio mediatico, la vita privata va lasciata fuori"

Di Maio apre al dialogo con UE ma avverte : “Le riforme restano” e poi lancia un messaggio a Salvini : Di Maio pronto a dialogare con l’UE, le manovre non si toccano. A Salvini si raccomanda di non chiedere nulla per Berlusconi All’Europa “spiegheremo che siamo pronti a dismissioni di immobili, non a dismissioni primarie, non dei gioielli di famiglia. Siamo pronti a maggiori tagli agli sprechi, siamo eventualmente anche pronti a clausole di salvaguardia che mettano al riparo dallo sforamento del deficit. Però le grandi riforme ...

Gio Evan - chi è l'autore della frase citata da Elisa Isoardi nel messaggio per Matteo Salvini : La popolarità di Gio Evan è schizzata alle stelle da quando la conduttrice Rai Elisa Isoardi ha annunciato la rottura con il vice-premier Matteo Salvini con un post su Instagram. In molti si sono ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati : il messaggio su Instagram : Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati. Ora è ufficiale, la presentatrice lo ha comunicato con un messaggio sul suo profilo Instagram. La conduttrice della Prova del Cuoco ha pubblicato una foto molto intima di lei con il vicepremier e ha commentato: Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo. Insomma, la Isoardi non ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia è d’argento - Salvini si congratula con le azzurre : il messaggio social : Matteo Salvini si congratula con l’Italia della pallavolo capace di ottenere un argento ai Mondiali di Volley in Giappone Dopo cinque intensissimi set la Serbia batte l’Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15), le azzurre si arrendono alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo europeo, di laurearsi Campionessa del Mondo 2018. A seguito di un percorso ...