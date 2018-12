Perché il prezzo del petrolio continua a crollare nonostante i tagli dell' Opec

NBA - Spencer Dinwiddie fissa il prezzo. Perché i Brooklyn Nets non pagano? : Il post che Spencer Dinwiddie ha pubblicato in rete dal suo account Instagram a fine novembre non lasciava spazio a equivoci: "Ne ho già parlato molto in estate per cui spero che questa sia l'ultima ...

Perché vola il prezzo del greggio : Roma, 3 dic., askanews, - Il petrolio si mette alle spalle uno dei mesi peggiori da oltre 30 anni. Le quotazioni del greggio sono crollate di oltre il 20% scivolando ai minimi da oltre due anni. In ...

Perché il prezzo basso è un “bene” per lo sviluppo del bitcoin : Nella storia del bitcoin l’andamento del prezzo è stato da sempre un fattore di grande interesse. Non ci si meraviglia parlando di un bene che è passato da zero a 6.500 dollari (attuali) in meno di 10 anni con picchi che hanno sfiorato i 20mila dollari a metà dicembre 2017. Il suo fascino speculativo, spesso, oscura il fatto che bitcoin non è solo una moneta digitale ma, prima di tutto, una tecnologia rivoluzionaria e decentralizzante, ancora ...