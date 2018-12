Oltre 60mila invitati in 100 città al pranzo di Natale di S Egidio

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Santa Maria in Trastevere è il luogo del primodicoi poveri della Comunità di Sant’, il 25 dicembre 1982, con un piccolo gruppo di senza dimora e anziani. In questo anno del 50esimo anniversario della Comunità di Sant’, si legge in una nota, “saremo molti di più ai pranzi dicon i poveri, amici della Comunità di Sant’durante tutto l’anno”:60 mila in centoitaliane, più di 240 mila in una settantasette Paesi di tutti i continenti.A Ostia, i Pranzi disaranno quattro: nella Chiesa della Comunità di Sant’a Lungomare Paolo Toscanelli 184, nel vicino Centro Anziani di Ostia Lido, nella Casa della Comunità a Nuova Ostia, via Baffigo, 7 e nel Centro Anziani di Via del Sommergibile. Saranno circa 500 persone, tra chi serve e chi è servito, a unche è un forte messaggio di pace ...