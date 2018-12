Indonesia | il Krakatoa erutta ancora | le vittime sono 373

Indonesia - il Krakatoa erutta ancora : si teme nuovo Tsunami : E' ancora allerta Tsunami in Indonesia dove ieri un maremoto ha causato 281 morti ed oltre mille feriti. Il "figlio del Krakatoa", il vulcano Anak,continua ad eruttare e...

Tsunami Indonesia : il vulcano è figlio del Krakatoa esploso nel 1883 : E’ figlio del Krakatoa (in Indonesiano Krakatau) esploso in modo disastroso nel 1883, il vulcano legato allo Tsunami che ha ucciso oltre 200 persone e ferite più di 800. Il nuovo vulcano si chiama infatti Anak (‘figlio’ in Indonesiano) Krakatoa ed è “un nuovo vulcano”, ha detto il vulcanologo Pier Giorgio Scarlato, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia (Ingv). Vulcani del genere, ha aggiunto, ...

