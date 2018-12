it.uefa

: 'Il @sscnapoli è cresciuto insieme a me: è uno dei migliori club al mondo' ?? ESCLUSIVA: Hamšík racconta il suo Nap… - UEFAcom_it : 'Il @sscnapoli è cresciuto insieme a me: è uno dei migliori club al mondo' ?? ESCLUSIVA: Hamšík racconta il suo Nap… - Ndonioo : RT @UEFAcom_it: 'Il @sscnapoli è cresciuto insieme a me: è uno dei migliori club al mondo' ?? ESCLUSIVA: Hamšík racconta il suo Napoli ?? ht… - GiuDayLorDie : RT @UEFAcom_it: 'Il @sscnapoli è cresciuto insieme a me: è uno dei migliori club al mondo' ?? ESCLUSIVA: Hamšík racconta il suo Napoli ?? ht… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) In questo tempo ilè cresciuto e diventato una delle squadre migliori del mondo. Abbiamo puntato a vincere il campionato in Italia per alcuni anni. Sfortunatamente abbiamo solo sfiorato il ...