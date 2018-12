Circoncisione in casa | muore un bambino Quanto accade in Italia?

Roma - bimbo muore dopo Circoncisione a casa : "Basta morti innocenti da circoncisione clandestina che ormai sono più del 35 per cento di quelle che si effettuano in Italia". Così l'associazione medici di origine straniera in Italia , Amsi, e le ...

Bimbo muore a 2 anni dopo Circoncisione in casa a Monterotondo : grave il fratellino. Un arresto : ?Un Bimbo di due anni nigeriano di Monterotondo è morto al Sant'Andrea dopo un intervento "domestico" di circoncisione mentre il suo fratellino gemello é ricoverato...

Bimbo muore a 2 anni dopo Circoncisione in casa a Monterotondo : grave il fratellino : ?Ha due anni il bambino nigeriano di Monterotondo morto al Sant'Andrea dopo un intervento "domestico" di circoncisione mentre il suo fratellino gemello é ricoverato nella...

Roma choc - bimbo muore a 2 anni dopo Circoncisione in casa : grave il fratellino : ?Ha due anni il bambino nigeriano di Monterotondo morto al Sant'Andrea dopo un intervento "domestico" di circoncisione mentre il suo fratellino gemello é ricoverato nella...

Circoncisione fatta a casa : bimbo di due anni muore dissanguato : Grave anche il gemellino. L'intervento sui piccoli, di origine nigeriana, nell'abitazione a Monterotondo, alle porte di Roma - La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio in ...

Muore a 2 anni dopo la Circoncisione in casa : grave anche il fratellino : di Ermanno Amedei La procura di Tivoli che coordina le indagini con due sostituti procuratori, il pm di turno Filippo Guerra, Antonio Altobelli pm di turno violenze di genere e danni minori oltre al ...

In Italia sono molte le potenziali vittime della Circoncisione fatta in casa : Amsi, le Comunità del Mondo Arabo in Italia e la Confederazione Internazionale laica interreligiosa, Cili-Italia, "condannano senza mezzi termini ed esprimono condoglianze e solidarietà ai genitori ...

Roma choc - muore a 2 anni dopo Circoncisione in casa : grave anche il fratellino : ?Ha due anni il bambino nigeriano di Monterotondo morto al Sant'Andrea dopo un intervento "domestico" di circoncisione mentre il suo fratellino gemello é ricoverato nella...

Circoncisione in casa a Monterotondo : muore bimbo di 2 anni - gravissimo il fratello : Tragedia a Monterotondo, un bimbo di 2 anni è morto a seguito di un’intervento di Circoncisione rituale. Il fratellino gemello, anch’esso sottoposto all’intervento, è grave ed è ricoverato al Sant’Andrea. Il dramma si è compiuto in una famiglia che ha eseguito la pratica sui suoi due figli. Il presunto medico, anch’esso nigeriano, è stato arrestato...

Roma choc - bimbo di 5 anni muore dopo Circoncisione in casa - grave il fratello : arrestato presunto medico nigeriano : Un bambino di 5 anni è morto questa mattina a Monterotondo, a nord di Roma, dopo essere stato sottoposto ad una circoncisione dall'interno di una casa famiglia da un presunto medico...

Roma - Circoncisione in casa : muore un bambino - un altro è ricoverato in gravi condizioni : Un bambino è morto e un altro è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stati sottoposti ad una circoncisione rituale in casa. È successo domenica mattina a Monterotondo, vicino Roma. Secondo una prima ricostruzione della polizia, a praticare l’operazione è stato un sedicente medico che ha eseguito l’operazione in casa ai due bambini di origine nigeriana: durante la pratica i piccoli hanno perso molto sangue e, quando ...

Roma choc : muore un bimbo e un altro è grave dopo una Circoncisione a casa : Un bambino è morto e un altro è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stati sottoposti ad una circoncisione rituale in casa. E' accaduto a Monterotondo, vicino a Roma. Il bambino ...

Circoncisione in casa a Monterotondo : muore bambino di due anni - il gemello grave in ospedale : Entrambi sono di origine nigeriana come il sedicente medico che avrebbe praticato l'intervento. L'uomo è stato fermato

Roma - bimbo di due anni muore dopo una Circoncisione rituale in casa : grave il gemello : Le due vittime sono di origine nigeriana. Sulla vicenda indaga la polizia. A praticare l'operazione un sedicente medico