Attenti all' effetto Fornero sulla quota 100

Regali di Natale - Attenti alle truffe on line : Una ricerca ha evidenziato che i consumatori in queste festività natalizie rischiano di incappare in truffe on line. Consigli dell'Unione Consumatori

M5s non si fida : 'Segnalate i traditori che non rispettano i nostri principi' - ma Attenti alle false denunce : fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. E poi è proprio dall'interno del proprio gruppo che si possono smascherare meglio i traditori di un movimento come quello dei grillini. Naturalmente le ...

Elseworlds chiude i bAttenti con ruoli alternati e uno scontro finale dall’esito incerto : Anche per quest'anno è arrivato il momento di salutare il maxi crossover di Arrow, The Flash e Supergirl: l'ultima parte di Elseworlds è andata in onda ieri sera negli Usa chiudendo l'evento e lanciando il prossimo, Crisis. Barry e Oliver si trovano ancora dalla parte dei cattivi mentre il loro nemico, il Dr. Deegan finisce per vestire i panni di Superman e mostrarsi buono agli occhi di tutti. I due sono stanchi di lottare dalla parte del male e ...

Attenti alle truffe telefoniche : Attenti alle truffe telefoniche. Un utente raggirato da sedicente rappresentante unione consumatori. Ci sono pervenute segnalazioni, dice Arnone

Napoli - l'azienda chiude i bAttenti : 51 dipendenti la comprano e la salvano dalla crisi : Quella che si sta per raccontare è una vicenda che sicuramente deve fare riflettere e che fa capire quanto, a volte, sia necessario adeguarsi a ciò che ci accade nel corso della vita, come nel caso dell'intraprendenza dei cinquantuno dipendenti dell'azienda WBO Italcables, il marchio che si è potuto letteralmente salvare dal fallimento. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, l'industria metalmeccanica sita a Caivano, piccolo ...

Fedez : "Bisogna stare Attenti alle discoteche - spesso le riempiono a tappo solo per sbigliettare" : Bisogna controllare i locali, secondo Fedez che sul suo profilo Instagram ha parlato della morte di cinque ragazzi e una mamma in una discoteca di Corinaldo, nell'anconetano, dove era stato spruzzato dello spray al peperoncino."Bisogna stare attenti alle discoteche, bisogna controllarle perché - ha spiegato - molto spesso riempiono a tappo i posti solo per sbigliettare e non glie ne frega niente della sicurezza. Non so se è questo ...

Strage concerto Sfera Ebbasta - Fedez sotto choc : «Attenti alle discoteche - non frega niente della sicurezza» : «Non ho ancora capito perché è partita sta moda dello spray al peperoncino se per rubare o per divertirsi. Però non si può morire in un concerto. Mi ha scioccato...

Milan - Gattuso non si fida del Parma : 'Attenti alle loro ripartenze' : Rino Gattuso non si fida del Parma. In conferenza il tecnico rossonero ha avvisato la sua squadra: 'Sulle distanze è una squadra che si chiude, però poi quando riparte fanno paura'. Atteggiamento. '...

Juventus - Allegri : “Dobbiamo stare Attenti - la Fiorentina è una bella squadra” : Fiorentina-Juventus Allegri – Alla vigilia di un match importantissimo per la squadra di Allegri in chiave campionato, sarà proprio il tecnico dei bianconeri a parlare in conferenza stampa dalle 12. Dopo la vittoria contro il Valencia di Cristiano Ronaldo e compagni, che ha permesso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la Juventus […] L'articolo Juventus, Allegri: “Dobbiamo stare attenti, la Fiorentina è ...

Juventus - Allegri : “Attenti alla Spal - ecco come stanno gli infortunati. Domani giocano…” : A un giorno dalla partita contro la Spal, Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa della vigilia chiedendo attenzione alla squadra: “È la partita dopo la sosta e bisogna fare attenzione. La squadra di Semplici cerca sempre il gioco, anche partendo da dietro. Ha vinto in trasferta a Roma contro i giallorossi e a Bologna, è una squadra fisica e aggressiva, una delle formazioni di bassa classifica più difficili da ...

Musk ottiene l'ok per lanciare altri 7518 satelliti - ma 'Attenti all''effetto Gravity'' : ...5 chilogrammi, che, volando veloci su orbite molto più basse e collegati tra loro, dovrebbero consentire di coprire in modo capillare ogni angolo del mondo, senza limiti legati alle condizioni meteo. ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Jean : Attenti all'arma segreta di Kim contro il Giappone. E Trump... - IlSussidiario.net : La Corea del Nord torna a preoccupare per l'annuncio di una nuova miseriosa arma militare, mentre Trump cerca di mettere a tacere tutto

Safari sì - ma Attenti alle tigri : il felino insegue il gruppo di turisti che fuggono terrorizzati. Ecco come va a finire : Pauroso fuoriprogramma al Taboda National Park, in India, dove un gruppo di turisti è stato inseguito da una tigre. I visitatori del parco, a bordo su una jeep durante un Safari, si sono visti sbucare dal nulla il felino, che li ha rincorsi per decine di metri. Secondo il direttore della struttura, l’animale non era intenzionato ad attaccare ma avrebbe semplicemente mostrato curiosità per i presenti. Video Youtube/Wonder World L'articolo ...

Frosinone - Sportiello : 'Attenti alle ripartente di Gervinho e Di Gaudio' : Marco Sportiello , portiere del Frosinone, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Parma: 'Loro hanno grandi individualità davanti come Di Gaudio e Gervinho, dovremo stare attenti alle ripartenze. Cercheremo di limitarli in questo tipo di situazioni'.