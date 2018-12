Apple perde la causa in Germania | stop alle vendite di iPhone 7 e 8

gqitalia

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Dopo due anni di accuse, azioni legali e ricorsi, la battaglia trae Qualcomm è destinata a risolversi nelle aule di tribunale di mezzo mondo. I due colossi statunitensi si sono dichiarati guerra per il pagamento delle royalties di alcuni brevetti fondamentali per la realizzazione degli: se la Mela ha accusato Qualcomm di aver imposto una situazione di monopolio cercando così di risparmiare qualche miliardo di dollari sulle spese dovute per lo sfruttamento dei brevetti; dall'altra, Qualcomm ha rispedito l'addebito al mittente incolpando Cupertino di aver violato la sua proprietà intellettuale senza il giusto riconoscimento. Dopo un'apertura iniziale che sembrava voler mettere fine al duello attraverso un accordo economico, la controversia si è spostata in tribunale, con almeno 50 azioni legali in corso in almeno sei Paesi che dovranno ...