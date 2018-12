Roma | bambino di un anno morto dopo circoncisione in casa Grave il fratello gemello

Furgone in retRomarcia investe bambino : 21.55 Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stato investito da un Furgone dell'azienda che si occupa della pulizia strade e raccolta dei rifiuti a Cascina (PI). Il piccolo era con la mamma che lo teneva per mano quando il veicolo in retromarcia, per cause in corso di accertamento, lo ha travolto. Illesa la donna. Sull'incidente, indaga la polizia municipale. Il bimbo è stato ...