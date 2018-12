Quant’è utile il pensiero computazionale in politica?

ilfattoquotidiano

: Non vedo cosa ci sia di figo, come pensate, o addirittura di utile nel ribadire la poca astutezza (perché se dico p… - darlingmrc : Non vedo cosa ci sia di figo, come pensate, o addirittura di utile nel ribadire la poca astutezza (perché se dico p… - Volpe64 : #LauraZardi basta business Se si vuole aiutarli veramente, bisogna aiutarli nei loro paesi, costruendo scuole, osp… - IacobellisT : RT @bas_gae: @diegorusso22 @antonioripa @Chini_Francesco @luca_vota @andreacastigl13 @Giovann57030159 @gzibordi @leo_pistone @corra_franco… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Una volta tanto, il tema del mio post non sarà tanto l’importanza di introdurre l’insegnamento dell’informatica come disciplina scientifica nelle scuole, ma una discussione sui benefici educativi legati a questa formazione discutendo un caso particolarissimo, quello del politico. Tre anni fa, in un convegno del nostro progetto “Programma il Futuro” alla Camera dei Deputati in cui abbiamo discusso l’importanza della formazione informatica nella scuola, durante una chiacchierata finale con bambine e bambini su cosa volessero fare da grandi, una di loro ha detto che voleva fare la parlamentare. Nel mio commento a caldo, che potete rivedere nella clip qua sotto, le davo ragione perché, in fin dei conti, voleva continuare a esercitare ilDa un po’ di anni, in Italia e nel resto del mondo si usa questo termine, “” (computational thinking in ...