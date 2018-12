Manovra | non solo la stangata sull' auto | spuntano altre due maxi-tasse | la rapina del

Manovra approvata - ma non cala la tensione tra tecnici del Mef e M5s : Il sì era scontato. Meno scontate, e foriere di polemiche feroci, le modalità. Sullo sfondo un vero e proprio scontro tra...

Manovra - via libera in commissione : il testo va in Aula. Le opposizioni non votano : “Intervenga Casellati” : Un testo del maxiemendamento alla Manovra è finalmente arrivato al Senato, ma non è ancora quello definitivo. La corsa contro il tempo a Palazzo Madama per approvare la legge di Bilancio è sempre più complessa tra le tensioni dei soci di governo e le polemiche delle opposizioni. Dopo ritardi e slittamenti, la maxi modifica è stata presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in ...

Manovra - maxiemendamento al Senato : le novità. Salvini : "Non cambia più" : Il governo pone la fiducia sul testo, bollinato dalla Ragioneria di Stato. Esame della Camere il 28 e 29 dicembre. Confermate la misure principali, ecco le ultime modifiche

Manovra : Fico - non è dettata dall'Ue : ANSA, - NAPOLI, 22 DIC - "Io penso che ci sia stata, da questo punto di vista, una trattativa, un dialogo e non una dettatura". Così il presidente della camera, Roberto Fico, risponde così, a Napoli, ...

Il Parlamento voterà una Manovra che non ha letto : Mai visto un tale sfregio delle istituzioni. Per la prima volta nella storia della Repubblica, in epoca sovranista, il Parlamento, luogo della sovranità, voterà una manovra senza neanche avere il tempo di leggerla. Con il maxi-emendamento, dove sono scritti i numeri della manovra del popolo pagata dal popolo, che arriverà - almeno così pare, dopo giorni di annunci e rinvii - solo alle 14,00 del pomeriggio di sabato, e ...

La Lega arretra di otto punti nel Nord Est Manovra : per il 46% non aiuta la ripresa : L’allarme per il leader da un sondaggio riservatoLa base nel Settentrione chiede risultati sull’economia

Manovra - caos al Senato : ancora non c'è il maxiemendamento - il voto slitta a sabato sera : Per la presidente dei Senatori forzisti Annamaria Bernini "siamo alla Caporetto politica del governo che fa una cosa sconcia contro il popolo italiano. Prendere in giro il Parlamento per venti giorni ...

Manovra - rinvio maxi emendamento - opposizioni all’attacco. Conte : “Non controllo il Parlamento” : Il presidente del Consiglio, parlando dello slittamento al maxi emendamento alla Manovra, ha detto che i tempi lunghi sono stati determinati dalla trattativa con l'Europa: "Il negoziato lo avrei concluso il giorno dopo averlo iniziato. Non mi devo giustificare perché ha impiegato tutto questo tempo. Era importante concluderlo nel migliore dei modi per i cittadini italiani e ci siamo riusciti".Continua a leggere

Niente Tari in bolletta elettrica - nella Manovra non c'è : Nell'ultima bozza della legge di Bilancio nessuna traccia della norma proposta dalla Lega per i comuni in dissesto

Caos Manovra - voto a rischio. Conte : "Dipende dal Parlamento - non da me" : Con molta probabilità il voto di fiducia sul maxi-emendamento alla Manovra slitterà al 23 dicembre. Rispondendo a una domanda di Open, il presidente del Consiglio ha scaricato la responsabilità sul ...

Agli italiani la Manovra non piace : i sondaggi bastonano Salvini e Di Maio : La legge di bilancio 2019 spacca l'Italia: piace più al Sud che al Nord, ma comunque i giudizi negativi sovrastano di gran...

Manovra - maxiemendamento al Senato ancora non c'è : Assume i contorni del giallo la presentazione del maxi emendamento sulla legge di bilancio del governo a palazzo Madama. Inizialmente atteso entro le 16 di oggi , non solo non c'è traccia del ...

Manovra : Buia - Ance - - non più disponibili a stare a finestra - pronti a manifestazione : Il mondo delle costruzioni, evidenzia Buia, "è un motore di sviluppo enorme e non vedo misure di attenzione tali da poterlo fare riprendere immediatamente. Noi abbiamo fatto proposte concrete al ...

Nugnes - M5s - : "Nella Manovra c'è molto che non va" : 'Questa manovra finanziaria è molto attesa e molto voluta dagli italiani. Ed è per questo che credo sia giusto appoggiarla nelle sedi istituzionali. Purtroppo però c'è anche molto che non va' . A ...