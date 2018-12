L’isola di Pietro 3 | Gianni Morandi | “Pronto a tornare se la storia è bella”

Gianni Morandi apre a L’isola di Pietro 3 : ‘Tornare? Se la storia è bella naturalmente sì’ : “Una terza stagione de L’isola di Pietro? naturalmente sì se scriveranno una bella storia che possa andare avanti”, parola di Gianni Morandi. L’iconico cantante emiliano ha confermato la sua piena disponibilità a realizzare una nuova stagione della fiction di Canale 5 che l’ha riportato al mondo delle serie tv dopo tanti anni (e che, particolare non banale, è stata molto amata dal pubblico). “Lavoro quasi più ...

Gianni Morandi girerà L’isola di Pietro 3? La sua risposta : L’isola di Pietro 3 si farà: Gianni Morandi ci sarà? Poche settimane fa si è conclusa la seconda stagione de L’isola di Pietro, la fiction di Canale5 con Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Alma Noce, Michele Rosiello e la new entry Lorella Cuccarini. Subito dopo la messa in onda dell’ultima puntata de L’isola di Pietro 2 è arrivata la conferma che la terza stagione è già in fase di scrittura. Ma Gianni Morandi girerà ...

New Amsterdam prende il posto de L’isola di Pietro 2 ma da domenica prossima tutto cambia : anticipazioni 9 dicembre : Il pubblico che questa sera pensava di trovare L'Isola di Pietro 2 ancora in onda su Canale 5 si sbagliava, al suo posto ci sono Max e il suo ospedale New Amsterdam e sarà così anche per tutto il mese di dicembre, salvo cambiamenti. La programma però non rimarrà quella di oggi e se stasera il pubblico avrà modo di vedere i primi tre episodi del medical drama di Canale 5, dalla prossima settimana saranno due a serata quelli in onda nel prime ...

L’isola di Pietro 3 - confermata la fiction con Gianni Morandi : anticipazioni : La terza stagione de L’isola di Pietro, la fiction che vede protagonista Gianni Morandi, si farà. A dirlo è Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 commentando gli ascolti positivi della sesta e ultima puntata della seconda serie (che ha visto nel cast anche Elisabetta Canalis e Lorella Cuccarini) andata in onda domenica 25 novembre in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset: L’isola di Pietro 2 chiude con la sesta vittoria ...

L’isola di Pietro 2 - Tobia torna dal papà ma Caterina scompare : anticipazioni trama 25 novembre : Si incammina verso la sua naturale conclusione L’isola di Pietro 2, la seconda stagione della fiction attualmente in onda proprio su Canale 5 che ha visto il ritorno di Gianni Morandi alla lunga serialità televisiva dopo tanti anni: domenica 25 novembre a cominciare dalle 21.25 c’è il sesto appuntamento. Protagonista ancora una volta il pediatra empatico e brillante Pietro Sereni, costantemente accompagnato dalla sua complicata ma ...

L’isola di Pietro 3 già in lavorazione : in estate le riprese con nuovi arrivi e grandi conferme nel cast : Gianni Morandi e i ragazzi della sua Carloforte alla fine l'hanno spuntata e L'Isola di Pietro 3 ci sarà. I dubbi iniziali riguardo ad un rinnovo della fiction di Canale 5 hanno lasciato spazio ala certezza quando proprio Mediaset ha annunciato che il rinnovo è ufficiale e che tra la primavera e l'estate si terranno le riprese dei nuovi episodi che vedremo poi il prossimo autunno. Al momento di ufficiale c'è ben poco ma quello che è certo è ...

“L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate : trame e anticipazioni. : L’isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ha visto il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi vestendo le parti di un pediatra nella fiction di Canale5, torna da questa sera, nella collocazione della domenica, con la seconda serie, anche stavolta composta da sei puntate. Vediamo le trame delle varie puntate. L’Isola […] L'articolo “L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate: trame e ...

Ascolti tv - testa a testa tra Che tempo che fa e il finale de L’isola di Pietro 2 : 3 milioni 793mila telespettatori hanno seguito Che tempo che fa domenica 25 novembre su Rai1 (share 15.2%). A seguire, bene anche Che tempo Che Fa – Il Tavolo che ha raccolto 2 milioni 279mila telespettatori e uno share del 13.2. Ascolti tv prime time Su Canale5 l’ultima puntata della seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raggiunto 3 milioni 634mila spettatori con uno share pari al 16.26%. Su Italia1 Le Iene ha avuto una ...

L’isola di Pietro 2 - finale mozzafiato : la terza stagione si farà? : L’isola di Pietro 3 si farà? La conferma dopo l’ultima puntata Grande successo per l’ultima puntata de L’isola di Pietro 2 andata in onda ieri sera su Canale5. Il finale di stagione della fiction con Gianni Morandi, Alma Noce, Chiara Baschetti, Michele Rosiello e Lorella Cuccarini è stato seguito da 3.634.000 telespettatori pari al 16,26% di share contro i 3.793.000 e il 15,20% di share di Che tempo che fa su Raiuno. ...

L’isola di Pietro : il rinnovo ancora in bilico : Gianni Morandi Questa sera termina su Canale 5 la seconda stagione de L’Isola di Pietro, la fiction con Gianni Morandi che finora ha registrato una media di share del 15.6%. Risultati non proprio il linea con quelli della prima stagione, che potrebbero aver raffreddato gli animi: proprio a DM, in fase di presentazione dei nuovi episodi, il protagonista aveva affermato che “se questa seconda serie verrà gradita come la prima, magari ...