Koulibaly non smette di migliorare e di ampliare il suo bagaglio

Napoli - De Laurentiis non blinda Koulibaly - : Koulibaly è considerato uno dei migliori centrali difensivi al mondo. De Laurentiis, in una lunga intervista al Corriere del Mezzogiorno, ha parlato del futuro del forte difensore senegalese: 'A gennaio non venderemo Koulibaly, ma arriverà il momento in cui non ...

Napoli - prima assenza stagionale per Koulibalyt : salta il Frosinone : Come racconta la Gazzetta dello Sport : 'Dopo 19 partite bevute tutte in un sorso, forse sabato - contro il Frosinone - è arrivato il momento di tirare un attimo il fiato. Anche perché poi martedì c'è in programma la sfida dell'anno ...

Gazzetta : col Frosinone Koulibaly potrebbe riposare : Ha giocato tutti i 1710 minuti Dopo diciannove partite giocate interamente, con 1710 minuti, potrebbe essere arrivato il momento del primo stop per Kalidou Koulibaly. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport: contro il Frosinone, sabato alle 15, il difensore senegalese potrebbe osservare il primo riposo della stagione. Ancelotti lo preserverebbe in vista dell’importantissimo match di martedì prossimo a Anfield Road contro il Liverpool di ...

Koulibaly : «Non ho bisogno del mercato per migliorarmi» : L’intervista ad Afriquefoot Kalidou Koulibaly è uno dei protagonisti del momento. Ne abbiamo scritto anche noi del Napolista, ieri. Il difensore francosenegalese del Napoli ha rilasciato un’intervista a Afriquefoot, in cui ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti. Innanzitutto, su Mbappé: «È un calciatore molto veloce, l’abbiamo visto ai Mondiali e in Ligue 1. Ho cercato di studiarlo bene, lui cammina praticamente ...