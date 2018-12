optimaitalia

: Il tour di Ed Sheeran è il più ricco del 2018: la classifica con Taylor Swift e Beyoncé - OptiMagazine : Il tour di Ed Sheeran è il più ricco del 2018: la classifica con Taylor Swift e Beyoncé - conciarellirob1 : Ed Sheeran, è lui il re dei concerti: per il suo tour incassati oltre 400 milioni di dollari -

(Di domenica 23 dicembre 2018)Ildi Edè quello che ha incassato di più nel. Lo rende noto la rivista specializzata Pollstar che stila ladeiinternazionali di maggiore impatto economico nel corso dei 12 mesi che stanno per volgere al termine.Al primo post dellenée internazionali più fruttuose dell'anno c'è ildi Ed. Il cantautore inglese ha venduto oltre 4,8 milioni di biglietti in tutto il mondo par ad un incasso di 432 milioni di dollari. In totale sono stati 94 i concerti nel mondo che hanno fatto registrare il tutto esaurito e sul cantante si prepara a replicare nel 2019 con unanée che farà tappa anche in Italia.Ildi Edha messo a segno un doppio record: non è solo quello che ha fruttato di più nela livello economico ma anche in assoluto quello che ha fruttato maggiormente negli ultimi 30 anni.Al secondo posto della ...