Di Maio fa il bis | dopo fact checking arriva il test

Mara Maionchi torna a parlare della sua lotta contro il cancro : “Non c’è certezza del domani - bisogna godersi ogni ora” : Mara Maionchi è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Mara Maionchi è tornata a parlare della sua lotta contro il cancro: “Fino ad ora sto bene, ho fatto gli esami un mese fa e tutto è stato positivo. Questo mi fa piacere. Speriamo in bene, cerchiamo di stare tranquilli. Questo è un problema che ...

Roberto Fico schiaffo morale a Luigi Di Maio : “Bisogna chiedere scusa agli elettori” : Viene chiesto agli esponenti di Lega e M5S di stare calmi specialmente in queste ore che precedono la discussione sulla manovra, ma Roberto Fico rompe il silenzio e gela gli ascoltatori Ordine di scuderia: nascondere i motivi di tensione. Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno dato ordine agli uomini di Lega e M5s di restare compatti nel “giorno più delicato dal 4 marzo”, come l’ha definito lo stesso Di Maio, quello del vertice ...

Rai - Di Maio : “Esiste un caso Fazio. Bisogna affrontare tema delle retribuzioni. Serve buon senso” : “Se c’è un caso Fazio in Rai? Certo”. Luigi Di Maio, sollecitato dalla senatrice di Forza Italia Maria Alessandra Gallone, in Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, affronta il tema già più volte discusso del compenso del conduttore tv: “Auspico che il prima possibile si possa ricostruire un po’ di buonsenso rispetto alle retribuzioni, ma ovviamente – aggiunge il ministro Di Maio – non sta a me affrontare questa questione, ...

Di Maio : 'Non bisogna uccidere i giornali - ma disintossicarli' : Il governo non vuole determinare la morte dei quotidiani e per questo "abbiamo previsto la riduzione graduale del fondo in tre anni". Lo ha dichiarato il vicepremier, Luigi Di Maio, annunciando che a ...

Di Maio : 'Per far ripartire l'economia bisogna investire soldi. Ma pronti a trattare con Ue' : 'E noi ne mettiamo 37 miliardi' aggiunge il ministro del Lavoro all'indomani dei dati sulla crescita - che l'Istat ha rivisto al ribasso, con un Pil al -0,1%, primo calo dal 2014. Mentre anche Salvini ...

Di Maio : 'Per far ripartire l'economia bisogna investire soldi' : 'E noi ne mettiamo 37 miliardi' aggiunge il vicepremier all'indomani dei dati sulla crescita - che l'Istat ha rivisto al ribasso, con un pil -0,1%, primo calo dal 2014. 'Siamo pronti a trattare con Ue'...

Di Maio : chi di moralismo ferisce - il moralismo lo subisce : Antonio Di Maio ha rotto il silenzio e non si è sottratto ai riflettori della cronaca. Ha risposto alle domande e scagionato il figlio da ogni coinvolgimento: 'Hanno attaccato Luigi con una ferocia ...

Padre di Di Maio - subisce il sequestro dei depositi di rifiuti della sua azienda : Padre di Di Maio si vede sequestrare i depositi dei rifiuti presenti nella sua azienda dalla polizia municipale. Mariglianella (Napoli) – Tre agenti della polizia municipale sono andati in corso Umberto 69 a Mariglianella (Napoli), nello stabile di cui è comproprietario al 50 per cento il Padre del vicepremier Luigi Di Maio e dove ha sede l’impresa di costruzioni finita nella bufera mediatica per presunte irregolarità nella ...

Di Maio : Draghi avvelena il clima - bisogna tifare Italia : ' Draghi avvelena il clima'. Il vicepremier Luigi Di Maio attacca il presidente della Bce per aver lanciato l'allarme spread invitando Roma ad abbassare i toni sull'euro e cercare un compromesso con ...

Provenzano - Di Maio contro la Corte europea : “Con mafia nessuna pietà - 41bis non si tocca” : La posizione del governo dopo la condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'applicazione del 41 bis a Bernardo Provenzano è netta: "Il 41 bis non si tocca", afferma il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Gli fa eco Luigi Di Maio: "I comportamenti inumani erano quelli di Provenzano. Il 41bis è uno strumento fondamentale per debellare la mafia. Con la mafia nessuna pietà”.Continua a leggere

Luigi Bisignani - perché Salvini e Di Maio godono per la bocciatura della manovra : La bocciatura della manovra potrebbe rivelarsi il regalo elettorale più generoso mai fatto da parte della Commissione europea a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Luigi Bisignani sul Tempo è certo che le ...