Manovra | Fico | ' Il Parlamento è e deve rimanere centrale'

Manovra - Fico : il Parlamento è centrale : 12.50 "Molti si lamentano del fatto che la legge non è stata discussa dal Parlamento e hanno ragione, ma ciò non succede solo da oggi". Lo ha detto il presidente della Camera, Fico, parlando del "rapporto difficile tra governo e Camere, sempre esistito". "Noi- dice- dobbiamo far sì che questa cosa non succeda più" perché "Il Parlamento è e deve rimanere centrale"."Le istituzioni ci sono, sono forti, sono istituzioni repubblicane ben ...

La Manovra e Trump mettono in difficoltà Piazza Affari : Milano. Le vendite continuano a colpire i mercati europei dopo la chiusura in rosso di ieri di Wall Street e la giornata contrastata per le piazze asiatiche: a Milano il Ftse Mib perde lo 0,92 per cento dopo le prime due ore di negoziazione, con il calo maggiore fra i principali mercati europei. In

Manovra - lo sfregio del grillino Fico al leghista Borghi : l'accusa infamante in aula - la reazione brutale : Quando mancano meno di venti giorni utili per approvare la legge di Bilancio, il dato certo è che nella maggioranza Lega-M5s regna il caos più totale. L'ultimo scontro tra il leghista Claudio Borghi e ...

Manovra - Tria : “Crescita Ue rallenta - si parli di questo. Attacchi all’Italia? Perché molti hanno difficoltà politiche interne” : L’Italia non ha intenzione di cambiare la Manovra di bilancio per il 2019, ma il dialogo con la Commissione europea prosegue per evitare uno scontro “che non ha ragione di esistere”. Anche Perché non ci sono pregiudizi anti-italiani, semmai “posizioni di alcuni Paesi molto rigide sulla politica economica che non condivido. C’è la posizione non dico ufficiale, ma quasi, che le politiche fiscali espansive si adottano solo quando si è ...

Manovra : Pacifico (Anief) - necessari emendamenti per personale scuola : Roma, 8 nov. (Labitalia) - "Nuovo governo, nuova legge di stabilità. Anief sta presentando, in qui[...]

Vertice con Di Maio su Manovra - Salvini : 'nessuna banca sarà in difficoltà' : "Abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5stelle in sintonia per la crescita e il cambiamento del paese, come prevede il contratto ...

Salvini e Di Maio - vertice sulla Manovra : «Nessuna banca sarà in difficoltà» : I leader di Lega e 5 Stelle si sono incontrati a Palazzo Chigi: «Non abbiamo parlato di Rai, su quello decidono Salini e Foa»

Manovra - Fico : con Ue non c'è scontro ma interlocuzione costante : Roma, 23 ott., askanews, - 'Ci sarà una interlocuzione secondo me costante tra il governo e la Commissione europea. Non mi sembra ci siano dinamiche dell'uno contro l'altro, ma dinamiche di ...

