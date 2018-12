Incidente sulla Vittoria Acate | nessun ferito

Bari - con il suv finisce sulla pista ciclabile : Incidente in viale della Repubblica : Ancora un incidente sulle strade di Bari. Ieri sera suv scuro che percorreva viale della Repubblica verso largo 2 giugno è finito sulla pista ciclabile, poco dopo l'incrocio con via Pasquale Fiore, in ...

Grave Incidente sulla A13 a causa della nebbia : morto commercialista bolognese - Ultime Notizie Flash : Grave incidente sulla A13, durante il quale ha perso la vita un uomo di 55 anni di Bologna. Lo schianto è avvenuto dopo un maxi tamponamento

Incidente sulla rotonda per una mancata precedenza : CREMONA - Incidente poco prima delle 8 di mercoledì 19 dicembre in via Castelleone intorno alla rotatoria via Seminario. Un residente di Castelleone, classe '43, in corrispondenza dell'uscita per ...

Fontaneto Incidente in galleria sulla A26 : tre auto coinvolte

Maltempo Abruzzo : neve e ghiaccio causano Incidente sulla A24 : Maltempo Abruzzo - In nottata una nuova intensa perturbazione è giunta sull'Italia apportando episodi di Maltempo su diverse regioni del Centro. Sull'Abruzzo, complici le basse temperature, si...

Contromano sulla statale - Incidente tra due auto : 6 morti in Valtellina : Tragico schianto in Lombardia, dove un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 26 e i 33 anni sono morti in un incidente frontale avvenuto ieri sera tra la strada provinciale Valeriana e...

Incidente sulla Basentana - muore l’ufficiale della Marina militare Carmine Semioli : Tragico Incidente stradale in Basilicata nel comune di Vaglio: sulla Statale 407 Basentana l'auto guidata dal capitano di Corvetta Carmine Semioli è finita contro il guard rail. Per l'ufficiale della Marina (nato a Nocera) non c'è stato nulla da fare. Per estrarre il corpo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco.Continua a leggere

Grave Incidente sulla Ragusa-Modica - auto contro furgone : Ragusa - incidente della strada lungo la strada statale Ragusa-Modica via 115 poco prima del curvone. A scontrarsi un furgone e un'auto. Per liberare dalle lamiere gli occupanti della vettura è stato ...

Incidente stasera sulla Modica Ragusa - due feriti : Sono due i feriti trasferiti in ospedale a seguito di un Incidente stradale avvenuto stasera sulla SS115. Scontro fra un'auto ed un furgone

Incidente Circumvesuviana sulla linea Napoli-Baiano : tre feriti : Il rumore dello stridere dei freni del convoglio, poi il boato dell'impatto e, per finire, le sirene dell'ambulanza del pronto soccorso 118 giunta per soccorrere le persone ferite. Una domenica sera piuttosto movimentata nella città mandamentale di Baiano, piccolo centro abitato della provincia di Avellino. Lo storico capolinea della linea Circumvesuviana sulla tratta Napoli- Baiano è diventato teatro di un sinistro ferroviario con conseguenze ...

Dall'Incidente alla vita privata - Max Biaggi si confessa a Domenica In : 'sono sulla piazza' : Max Biaggi si confessa a Mara Venier, a 'Domenica In' l'ex pilota parla della sua vita sentimentale e della paura provata dopo l'incidente Max Biaggi è stato agli onori della cronaca quando a giugno ...

