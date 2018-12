Una manovra a debito con nuove tasse e ipoteche sul futuro

Salvini : nessUna ritirata su Manovra - 3 mesi di scontro sono serviti : ... che tutti i governi precedenti non hanno mai avanzato, si è portato a casa un risultato di "una Manovra da decine di miliardi che tornano nell'economia e nelle tasche degli italiani".

Salvini : 'La manovra Una vittoria'. Conte : 'Resterò 5 anni' - : Il ministro dell'Interno, in un'intervista radiofonica, scherza sul suo rapporto con Di Maio: "Noi come Bud Spencer e e Terence Hill? Io sarei Bud Spencer". Il premier al Corriere della Sera: "Con l'...

Juncker all'Italia : nessUna procedura solo se il Parlamento approverà le modifiche alla manovra : ... Jean-Claude Juncker, e i commissari Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici hanno inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Prendiamo ...

Manovra - via libera definitivo dalla Ue : nessUna procedura d'infrazione per debito eccessivo contro l'Italia : La cosa si sapeva già da ieri sera, ma è ufficiale solo da questa mattina: non ci sarà alcuna procedura di infrazione per debito eccessivo contro l'Italia da parte dell'Europa , perchè il collegio dei ...

Le opposizioni attaccano : 'Una manovra fatta dall'Ue di cui non si conosce nulla' : Dopo l'ennesima giornata di voci, notizie e smentite, non sono ancora note le misure che saranno contenute nel provvedimento. Tra le misure previste il taglio alle pensioni d'oro e quello del 30% del ...

Manovra - Marcucci (PD) : “Commissione bloccata e Tria non viene a riferire. Una vergogna” : “I lavori stanno andando molto male. La commissione è bloccata. Il ministro Tria non viene a riferire. E’ una vergogna.” Così Andrea Marcucci, senatore PD, a margine della seduta della Commissione Bilancio. L'articolo Manovra, Marcucci (PD): “Commissione bloccata e Tria non viene a riferire. Una vergogna” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra : Salvini - nessUna penalizzazione su quota 100 nè rinvii su reddito : "Confermo che su quota 100 non ci sarà nessuna penalizzazione per chi sceglierà di usufruirne": lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, oggi a Sorbolo (Parma) per la consegna di un edificio confiscato alla 'ndrangheta e destinato ad alloggi per la guardia di finanza. "Vengono confermate opzione donna, Ape social. Si comincerà, nei primi mesi del 2019, io mi auguro tra febbraio e ...

Manovra - proposta Una revisione al ribasso del Pil : L'Italia e l'Europa. All'indomani dell'accordo nella maggioranza, dopo un vertice maratona a palazzo Chigi, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha inviato all'Ue un nuovo schema della Manovra con le correzioni chieste da Bruxelles per evitare l'apertura della procedura d'infrazione. E' quanto riferiscono fonti del Mef,...

Manovra - sacrifici divisi a metà tra Lega e M5S. Il reddito di cittadinanza perde Una quota : Alla fine anche il reddito di cittadinanza viene tagliato come quota100. Il complicato summit notturno a palazzo Chigi del presidente del Consiglio con i ministri Tria e Fraccaro, i vicepremier e i ...

Renzi : “Mancano 14 giorni al termine e non abbiamo la manovra - Una cosa mai vista” : "Mancano 14 giorni al Capodanno e nessuno conosce quale sia davvero la legge di bilancio. È una cosa MAI vista. Faccio un appello ai parlamentari della maggioranza. A quei parlamentari che ci guardano imbarazzati perché si rendono conto di quello che sta accadendo ma cercano di minimizzare. Smettete di farvi trattare da spettatori e passacarte. Voi non siete le majorette di Salvini e Di Maio. Avete una dignità. Mostratela, se vi riesce", ha ...

Manovra - il governo : “Ci sono le coperture”. Salvini : “NessUna tassa sulle nuove auto” : Dal vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra, fonti di governo fanno filtrare che le coperture per arrivare al 2,04% di deficit ci sono e i circa tre miliardi mancanti sono stati trovati. Intanto, mentre Luigi Di Maio chiede compattezza e parla di "ore decisive", Matteo Salvini assicura che "non ci sarà nessuna tassa sulle nuove auto".Continua a leggere

Manovra - vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : «Restare compatti». Salvini : «NessUna tassa sulle nuove auto» : I due vicepremier si preparano al nuovo incontro, previsto alle 20, per superare i nodi e le reciproche diffidenze relative alla Manovra economica