Quake Champions | Battle Pass e modalità CLB in arrivo nell' aggiornamento di dicembre

Italian Esports Open 2018 by Vodafone : scopriamo i vincitori del torneo di Quake Champions : L'Italian Esports Open 2018 by Vodafone dedicato a Quake Champions ha ufficialmente dei vincitori. Ecco il comunicato ufficiale riguardante l'evento.Il torneo, che si è svolto nella straordinaria cornice nell'Esports Cathedral - Auditorium San Romano a Lucca Comics&Games e ha messo in palio un montepremi complessivo di 20.000 dollari, ha visto sfidarsi 8 giocatori internazionali e 2 Italiani in una modalità di gioco 1vs1.La finale, ...