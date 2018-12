eurogamer

: «Oggi hanno sparato per la seconda volta a mio figlio. Con questa sentenza i @_Carabinieri_ sono legittimati a ucc… - rubio_chef : «Oggi hanno sparato per la seconda volta a mio figlio. Con questa sentenza i @_Carabinieri_ sono legittimati a ucc… - Eurogamer_it : Partono da oggi i saldi invernali di #Steam - nicola_atlante : RT @TgLa7: Manovra al Senato. Reddito cittadinanza e 'quota 100' partono ad aprile. Di Maio-Salvini: 'Niente aumenti Iva' -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Se state pensando di regalarvi qualcosa per questo Natale forse vi interesserà sapere che sono ufficialmente partiti idi, ricordatevi che le offerte termineranno il 3 gennaio.Come potete vedere sul famoso store online, sono tanti i titoli scontati ma di seguito troverete una lista contenente le offerte più interessanti:Inoltre tramite l'iniziativa "La baita super accogliente delle sorprese di" potrete ricevere ogni giorno oggetti della comunità (come sfondi del profilo ed emoticon) in modo totalmente gratuito, dovrete solo collegarvi al negozio e cliccare su una delle 3 porte. Come per i, quest'iniziativa terminerà il 3 gennaio.Read more…