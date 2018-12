Meghan | le lacrime di Kate e un matrimonio last minute

Meghan Markle - l’assistente personale se ne va in lacrime. Anche Kate Middleton evita la cognata : lei e William faranno Natale lontano da Buckingham Palace : L’assistente personale di Meghan Markle, Melissa Toubati, non ha retto alle continue pressioni e ha lasciato in lacrime il suo incarico. Un addio fatto passare in sordina da Kensington Palace ma sui cui è il Sun a svelare maggiori dettagli: secondo il tabloid britannico infatti, a sei mesi dal Royal Wedding, Meghan starebbe rivelando un carattere non facile tanto da spingere Anche la Toubati, specializzata proprio nella gestione di star ...

Si dimette un'altra assistente di Meghan : «Ridotta in lacrime»

