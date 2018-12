Manovra | Conte | Sul maxi-emendamento siamo al rush finale

Manovra - Conte : lavoriamo a maxiemendamento - domani l’ok del Senato : Governo ancora al lavoro sul maxiemendamento al Ddl bilancio, che avrebbe dovuto essere depositato in Aula al Senato alle 16 ma che, secondo il Governo, arriverà all’attenzione...

Manovra - Conte : "Siamo al rush finale" : 18.10 "Siamo al rush finale. Confidiamo che nella giornata di domani la Manovra al Senato possa essere approvata. So che siamo in zona Cesarini". Lo ha detto il premier Conte a proposito del maxiemendamento del governo. "L'Iva l'abbiamo ereditata. Il meccanismo delle clausole di salvaguardia non l'abbiamo inventato noi", dice Conte. "Perseguiamo una crescita robusta che liberi molte risorse". Sull'autonomia alle Regioni: "E' un impegno del ...

Manovra - la critica del senatore M5S a Conte : "Non dovevamo fermare il precariato?" : Il barese Lello Ciampolillo su Facebook mette in discussione la scelta del governo gialloverde che bloccherebbe le assunzioni per il 2019 nell'Università

Gli scontenti della Manovra del popolo e le proteste a Roma : Siamo a cena e possiamo provare a dare consigli non richiesti ai campioni della comunicazione. Nella manovra del popolo sono evidenti gli scontenti, i tanti gruppi, ben individuati, che hanno di che lamentarsi (dai precari dello stato che vedono sfumare l'assunzione ai pensionati che vedono sparire

Giuseppe Conte - lettera sulla Manovra alla Commissione Ue : clamoroso strafalcione sul nome di Juncker : La lettera più importante e delicata della vostra vita. Quella da cui dipendono i destini di un Paese e di milioni di persone. E voi che fate? Sbagliate il nome del destinatario . E' quanto ha fatto ...

Manovra - accordo con Ue : Salvini - "Iva non aumenta"/ Spettro delle clausole di salvaguardia sul Governo Conte : Manovra, stop a procedura infrazione: ok UE. Ultime notizie, Conte trova l'accordo, Salvini-Di Maio 'no aumento Iva', ma ci sono clausole di salvaguardia,

Salvini : "Contento della Manovra - non è vero che ho ceduto". E Di Maio assicura : "Niente aumento IVA" : Il giorno dopo lo scampato pericolo per la procedura d'infrazione, Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro dell'Interno, rivendica i risultati del negoziato con Bruxelles sulla manovra, sottolineando ...

Manovra - Conte : “Procedura infrazione andava evitata - ho convinto Salvini e Di Maio” : Dopo l'ok da Bruxelles alla Contestata Manovra economica voluta dal suo governo, il Premier Conte esulta: "Ho evitato l’apertura di una procedura di infrazione". "Ho temuto saltasse tutto per la dialettica bidirezionale e ho chiesto e ottenuto una linea di comunicazione più attenta" ha ammesso Conte, assicurando: "L’impianto della Manovra è rimasto però quello iniziale"Continua a leggere

Salvini : 'Sono molto contento della Manovra - non è vero che ho ceduto' : ..."Se invece parti con richieste ambiziose che tutti i governi precedenti non hanno mai avanzato - ha aggiunto - porti a casa un risultato di una Manovra da decine di miliardi che tornano nell'economia ...

Manovra - il premier Conte : la procedura di infrazione andava evitata : "Attraversare una procedura di infrazione che avrebbe messo sotto controllo i conti dell'Italia per sette anni, inutile negarlo, avrebbe avuto un costo politico molto elevato, e forse non del tutto ...

Salvini : 'La Manovra una vittoria'. Conte : 'Resterò 5 anni' - : Il ministro dell'Interno, in un'intervista radiofonica, scherza sul suo rapporto con Di Maio: "Noi come Bud Spencer e e Terence Hill? Io sarei Bud Spencer". Il premier al Corriere della Sera: "Con l'...

Il partito del Quirinale porta a casa la Manovra senza multe. I vicepremier lasciano la scena a Conte - finalmente premier : "Ma se ci dovesse essere una crisi si va al voto, no ribaltoni con i responsabili, sono vecchia politica e i lettori ci punirebbero" ha precisato il sottosegretario tra i più soddisfatti per l'...

Manovra - Conte : salvato impianto iniziale : 6.42 La procedura d'infrazione da parte della Commissione europea è stata evitata e "l'impianto della Manovra è rimasto quello iniziale. Ci hanno dato fessibilità e abbiamo introdotto dei meccanismi per reperire le risorse finanziarie". Così il primo ministro, Conte, in un'intervista al Corriere della Sera parla della lunga trattativa con l'Ue. "Non abbiamo mai pensato a una Manovraschiaffo, a una ribellione antieuropea", afferma Conte: ...

Manovra - maxiemendamento in Commissione recepisce contenuti lettera UE : E' giunto alla Commissione Bilancio del Senato il maxiemendamento del governo alla Manovra , che recepisce in toto l'accordo raggiunto fra Italia ed UE. Nell'allegato alla lettera inviata dall'Italia ...