Federico Pizzarotti vuole dialogare con i Verdi E per me è una buona notizia

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Il sindaco di Parma,ha dichiarato a più riprese di “riconoscersi nella visone ambientalista ed europeista dei”. E questa è una bella, perché c’è bisogno che l’ecologia in politica riparta dalle origini, del restosono nati dall’unione di diverse esperienze ambientaliste civiche d’Italia. Quella dinon è una dichiarazione di facciata, ma corroborata da fatti concreti.Perché il Comune di Parma da diversi anni è la città più “eco-mobile” d’Italia, ha elaborato piani strutturali comunali a consumo zero, anzi sotto-zero puntando sulla rigenerazione della città esistente e sui rifiuti brilla per raccolta differenziata e per conseguente tariffa Tari tra le più basse, in poche parole guida la classifica sulle performance ambientali delle città in Italia. È questa l’ecologia necessaria in Italia e nel mondo per cambiare sul ...