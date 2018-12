Einar vince la prima tornata di Sanremo Giovani Tra i big in gara Cristicchi | Motta

1/a serata Sanremo Giovani - vince Einar : ANSA, - Sanremo , 21 DIC - Einar vince la prima serata di Sanremo Giovani e accede di diritto al Festival di Sanremo , a febbraio. "Non ci credo", ha detto all'annuncio. Sul podio anche Federica Abbate ...

Sanremo 2019 : comunicati i nomi di 11 'big' - Einar è il primo giovane a vincere : Ha seriamente rischiato di essere squalificato dalla competizione il trionfatore della prima serata di Sanremo Giovani. Infatti prima dell’inizio della gara si era detto che “Centomila volte”, la canzone presentata da Einar , fosse già stata eseguita in pubblico dal suo autore, Ivan Bentivoglio, membro della band dei Vanima. La Rai aveva fatto sapere di aver avviato dei controlli che, evidentemente, hanno fatto cadere l'accusa. Il cantante ...

Top Giovani - Einar vince e va a Sanremo : 0.50 Einar con 'Centomila volte' vince la prima serata di 'Sanremo Giovani' e guadagna un posto per salire sul palco dell'Ariston per il Festival a febbraio Al secondo e terzo posto Federica Abbate e Deschema.Questi tre artisti saranno coinvolti nell'iniziativa voluta dalla Rai e dal ministero degli Affari Esteri che li porterà da marzo in tour a Tunisi, Tokyo, Sydney, Buenos Aires, Toronto, Barcellona e Bruxelles. Il resto della ...