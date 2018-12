Ue | i prodotti monouso in plastica saranno vietati dal 2021

Dal 2021 sarà vietato il commercio dei prodotti in plastica monouso : Dal 2021 nei supermercati non troveremo più bicchieri, i piatti e forchette di plastica. I prodotti monouso saranno vietati. Spariranno tanti prodotti che siamo stati abituati a consumare e gettare nella spazzatura dopo l’uso. Il consumatore medio non poteva pensare (neppure si sforzava poi molto) al percorso che un prodotto in plastica compie dopo l’uso. Ciò limiterà gli spazi all’uso dei prodotti per imballaggi per ...