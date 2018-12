Salvini accusa Boeri | Rema contro | si dimetta

Taranto - assolto marocchino accusato di violenza su 17enne : “Fatto non sussiste”. Lega e Salvini dissero : “Bastardo - bestia” : Venne fermato e finì in cella con l’accusa di aver violentato una minorenne su una spiaggia di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Ha trascorso 4 mesi in carcere, mentre la Lega organizzò un flash mob tra i lidi e il deputato del Carroccio, Rossano Sasso, lo definì un “bastardo irregolare”. Anche Matteo Salvini mise il cappello sul fatto di cronaca: “Nel decreto Sicurezza che ho in testa bestie come lui saranno ...

Migrante accusato di stupro assolto con formula piena. Noi con Salvini organizzò ronda contro di lui : Un cittadino marocchino di 31 anni era stato accusato di violenza sessuale su una minore: l'uomo è stato assolto per non aver commesso il fatto, e i suoi accusatori ora potrebbero essere incriminati per calunnia e falsa testimonianza.Continua a leggere

Giorgia Meloni contro Matteo Salvini - pesante accusa. 'Evidentemente...' - Guido Crosetto smaschera la Lega? : 'Evidentemente ci reputano tanto bravi da copiarci'. Guido Crosetto la prende sul ridere, ma il caso politico-mediatico tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini inizia a montare. Come riporta il Corriere ...

Antonio Di Pietro - la ridicola accusa a Matteo Salvini : 'Va indagato per violazione di segreto d'ufficio' : Parole grosse, quelle pronunciate da Di Pietro, che si iscrive al partito di quelli secondo cui Salvini è 'il male del mondo'.

Il procuratore di Torino ha accusato Salvini di aver danneggiato il blitz contro la mafia nigeriana : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, ha accusato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di aver danneggiato l'inchiesta sulla mafia nigeriana, anticipando con un tweet il blitz avvenuto ...

Salvini difende Di Maio e accusa : ‘Qualcuno vuol far cadere il governo’ : Salvini difende Di Maio e accusa: ‘Qualcuno vuol far cadere il governo’ Matteo Salvini fa quadrato con il partner di governo e difende Luigi Di Maio dagli attacchi concentrici provenienti da media e opposizione dopo lo “scoop” de Le Iene sui presunti illeciti nell’azienda di proprietà del padre del vicepremier pentastellato. L’occasione per lanciare un chiaro messaggio di solidarietà politica nei confronti del ministro ...

Salvini difende Di Maio e accusa : 'Qualcuno vuol far cadere il governo' : Matteo Salvini fa quadrato con il partner di governo e difende Luigi Di Maio dagli attacchi concentrici provenienti da media e opposizione dopo lo “scoop” de Le Iene sui presunti illeciti nell'azienda di proprietà del padre del vicepremier pentastellato. L'occasione per lanciare un chiaro messaggio di solidarietà politica nei confronti del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico (oggi nell'occhio del ciclone) è arrivata con l'intervista ...

De Luca accusa Di Maio e Salvini - di fare demagogia ossessiva : Intervenuto a Lira TV, con il consueto appuntamento del venerdì sera, il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto della situazione riguardo l'ultima settimana politica, prendendosela ancora una volta con il Governo gialloverde a proposito della propaganda perpetua e insistente che i due principali esponenti di Governo continuano a fare in tv e sui social network. A questo proposito, il governatore campano del PD ha ...

Migranti - barcone con 264 persone sbarca a Pozzallo - tra loro bimba di 15 giorni. Salvini accusa Malta : “Vergognosa” : C’è anche una bambina 15 giorni partorita in Libia e con ancora tracce di sangue sul corpicino tra i 264 Migranti sbarcati sabato sera a Pozzallo, in Sicilia. La madre, che ha solo 19 anni, ha raccontato ai soccorritori di esser stata violentata durante la permanenza in un campo di detenzione libico e di aver partorito da sola, in un hangar. L’imbarcazione è stata scortata nel porto dalle motovedette italiane dopo che nel pomeriggio ...

Un gommone di migranti verso l'Italia - Salvini accusa : 'Abbandonati da Malta' : l'Italia accusa di nuovo Malta per un gommone carico di migranti in arrivo sulle nostre coste. "Un pattugliatore maltese ha invertito la rotta abbandonandolo in mezzo al mare e in direzione Italia - ...

Migranti - 120 in salvo dopo allarme Ong : gommone verso l'Italia | Salvini accusa : "Abbandonati da Malta" : All'attacco anche il ministro Toninelli: "E l'Europa che fa? Fa finta di niente mentre noi salviamo altre vite umane o difende uno dei suoi Paesi fondatori?"