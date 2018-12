Il calendario delle partite | un Natale di calcio

Il calendario delle partite e degli speciali su Sky Sport : un Natale di calcio - e non solo - : Ogni sera in studio si alterneranno ospiti del mondo del calcio e dello spettacolo per raccontare storie e protagonisti del mercato. calcio, ma non solo: tutto il tennis, golf, rugby di Sky Sport ...

calendario F1 2019 : le date - il programma e gli orari delle 21 gare. Come vedere tutti i GP in tv : All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il Calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018. Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno ...

calendario Vuelta a España 2019 - le date e il programma delle 21 tappe. Si parte a Torrevieja - si arriva a Madrid : La Vuelta a España 2019 si correrà dal 24 agosto al 15 settembre, sono previste 21 tappe per tre settimane davvero appassionanti e avvincenti in terra iberica. Il percorso è particolarmente impegnativo e selettivo, sono presenti ben 8 arrivi in salita (7 tappe di alta montagna) e 2 cronometro (54 chilometri complessivi contro il tempo). Si partirà dalle Salinas de Torrevieja e si arriverà a Madrid con la consueta passerella, tantissime ascese ...

Sport Invernali - il calendario delle gare dal 17 al 23 dicembre. Programma - orari e tv : Intensa settimana per gli Sport Invernali, da lunedì 17 dicembre a domenica 23 dicembre ci sarà spazio per una bellissima scorpacciata di gare tra neve e ghiaccio in giro per tutto il mondo. Lo sci alpino non si ferma davvero mai con tanti appuntamenti in Italia tra Alta Badia, Val Gardena per le donne, Saalbach e Madonna di Campiglio. Debutto stagionale per lo snowboardcross a Cervinia, il biathlon sbarca invece a Nove Mesto mentre tutti gli ...

calendario Serie A 2019 ginnastica : ufficializzate date e sedi delle tre tappe. Si parte a Busto Arsizio - finale a Firenze : Sono state ufficializzate le date e le sedi delle tra tappe della Serie A 2019 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre che si svolgerà tra la fine dell’inverno e metà primavera: due appuntamenti a febbraio e a marzo prima degli Europei di Stettino (ad aprile), la finale a inizio maggio subito dopo la rassegna continentale. Si preannuncia come sempre grande spettacolo, i migliori atleti del nostro movimento si ...

calendario Serie A calcio - si gioca anche durante le feste di Natale! Programma date e orari delle partite - come vederle in tv e streaming : La Serie A 2018-2019 non va in vacanza. Quest’anno infatti le ultime tre giornate del girone di andata del massimo campionato nazionale di calcio si giocheranno durante le festività natalizie, mentre la pausa invernale sarà spostata nella prima parte del mese di gennaio. Si comincia quindi sabato 22 dicembre con 17a giornata, si prosegue mercoledì 26 dicembre con la 18a giornata e si chiude sabato 29 dicembre con la 19a giornata. Il ...

calendario Serie A calcio oggi - gli orari delle partite e come vederle in tv su Sky e Dazn : Dopo i due anticipi di ieri che hanno visto le vittorie Inter e Juventus, rispettivamente contro l’Udinese a San Siro e nel derby della Mole contro il Torino, sono sei le partite in programma quest’oggi, domenica 16 dicembre, valide per la 16esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Si comincia dal lunch-match delle 12.30 tra SPAL e Chievo, un confronto che mette in palio punti salvezza importanti, soprattutto per ...