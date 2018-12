Britney Spears | Giuseppe Giofrè | ex di Amici | corona il suo sogno ballando per la star

Britney Spears ha cantato “White Christmas” per i fan via Instagram : ecco la video dedica : Ora sì che siamo nel giusto spirito natalizio The post Britney Spears ha cantato “White Christmas” per i fan via Instagram: ecco la video dedica appeared first on News Mtv Italia.

Buon compleanno Britney Spears - Toldo - Darmian… : Buon compleanno Britney Spears, Toldo, Darmian… …Marco Brunelli, Roberto Capucci, Tarcisio Bertone, Franco Maria Ricci, Lanfranco Turci, Giorgio Martino, Carmelo Lavorino, Ernesto Mauri, Natalino Balasso, Pietra Montecorvino, Sabina Rossa, Luisa Corna, Luca Venantini, Nelly Furtado, Nicolò Cherubin, Tommaso Migliore, Azzurra Gaglio, Luca Panerati, Salvatore Parrillo, Filippo Vedovotto, Kevin Fischnaller, Cecilia Salvai… Oggi 2 dicembre compiono ...

Britney Spears ha scritto una bellissima dedica per i 20 anni di '...Baby One More Time' : Il singolo è stato acclamato in tutto il mondo, diventando la canzone di maggior successo della storia della musica per una cantante ancora teenager. All'epoca Britney aveva solo 17 anni. Qui sotto ...

Britney Spears ha scritto una bellissima dedica per i 20 anni di “…Baby One More Time” : Sì, VENT'anni. The post Britney Spears ha scritto una bellissima dedica per i 20 anni di “…Baby One More Time” appeared first on News Mtv Italia.

Britney Spears - vent'anni di... "Baby one more time" : Sono trascorsi ben venti anni dal debutto di Britney Spears nel panorama musicale contemporaneo. Era il 1998 quando, sulle frequenze di MTV, veniva trasmesso il videoclip del celeberrimo 'Baby one ...

20 anni di «…Baby One More Time» di Britney Spears - in 20 curiosità : 20 curiosità sul singolo di debutto di Britney Spears20 curiosità sul singolo di debutto di Britney Spears20 curiosità sul singolo di debutto di Britney Spears20 curiosità sul singolo di debutto di Britney Spears20 curiosità sul singolo di debutto di Britney Spears20 curiosità sul singolo di debutto di Britney Spears20 curiosità sul singolo di debutto di Britney Spears20 curiosità sul singolo di debutto di Britney Spears20 curiosità sul singolo ...

Britney Spears ha annunciato “Domination” - la nuova concert residency a Las Vegas : Da febbraio 2019 The post Britney Spears ha annunciato “Domination”, la nuova concert residency a Las Vegas appeared first on News Mtv Italia.

Baby One More Time compie 20 anni. Ma Britney Spears oggi è ancora un'icona di bellezza? : Britney Spears si presenta al mondo con la doppia anima che la caratterizzerà nei successivi 20 anni.

L’annuncio di Britney Spears è una nuova residency a Las Vegas nel 2019 - farà la storia a 20 anni da Baby One More Time : L'atteso annuncio di Britney Spears, anticipato durante una partecipazione all'Ellen DeGeneres Show, è arrivato dalla viva voce della popstar giovedì notte a Las Vegas, in Nevada. Come ampiamente prevedibile, si tratta di una nuova residency dal titolo Britney: Domination, che andrà in scena al Park Theatre nel nuovo resort Park MGM nel febbraio 2019. In mini abito nero con due stelle trasparenti sui fianchi, accolta dai suoi fan entusiasti, ...

Britney Spears in riabilitazione? La smentita - un annuncio in arrivo e il messaggio per Selena Gomez : Un portavoce di Britney Spears ha smentito che la popstar sia ad un passo dal ritorno in riabilitazione: secondo alcuni tabloid, la famiglia della cantante l'avrebbe esortata a tornare in cura perché preoccupata di un nuovo crollo nervoso a causa della battaglia legale con l'ex marito Kevin Federline per la custodia dei figli. Gossip Cop ha però smentito le indiscrezioni su una presunta vulnerabilità della Spears, che per quanto sia sempre ...