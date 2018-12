Basket | Luca Vitali out per sei settimane a causa di una frattura alla mano sinistra

Basket - Serie A 2018-2019 : i migliori italiani della 7a giornata. Luca Vitali top scorer azzurro - Aradori e Cavalieri uomini vittoria : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori italiani nella settima giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Luca Vitali: miglior marcatore italiano della settimana giornata. Il play della Nazionale mette a referto 23 punti nella sconfitta della sua Brescia in quel di Brindisi. Unico a salvarsi in una giornata disastrosa sul piano offensivo per i lombardi ed inoltre ci aggiunge anche i soliti 6 assist, chiudendo una partita da 27 di ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Luca Vitali guida Brescia in una spettacolare rimonta a Monaco : La vittoria di stasera della Germani Basket Brescia sul campo del Monaco, in EuroCup, è molto più importante di quanto dicano i semplici due punti in classifica. Questo 80-86, infatti, rappresenta la prima vittoria esterna della formazione allenata da Andrea Diana in quest’annata, oltre ad essere un’iniezione di fiducia enorme per il prosieguo di una coppa nella quale servono successi per arrivare almeno al quarto posto che varrebbe ...