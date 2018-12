Vito Volterra | la creazione del Cnr e il gran rifiuto al regime fascista

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) La fondazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è legata in maniera indissolubile alla figura del suo primo presidente,, uno dei piùdi matematici italiani e uno dei più famosi scienziati europei dell'epoca., nato nel 1860, diventò professore a 23 anni e fu senatore del regno dal 1905. Concepì sempre la scienza in un contesto internazionale ed ebbe fortissimi interessi interdisciplinari come dimostrano nel '12 la fondazione della Società Italiana di Fisica e nel '31 la pubblicazione in Francia delle sue lezioni sulla teoria matematica della lotta per la vita. Il Cnr può essere giustamente orgoglioso di aver avuto un tal padre fondatore che sovra li altri come aquila vola.de patriota e interventista convinto, fece il servizio militare come volontario durante lade Guerra, conflitto che ...