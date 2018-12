Stupro all' ospedale di Ancona | fermato un operaio Ha violentato una minorenne

Salva la mamma dallo Stupro - ma il mostro gli distrugge la testa : Vanya muore 19 mesi dopo : Vanya Krapivin è stato in coma per diversi mesi dopo essere stato brutalmente aggredito dall'uomo che voleva stuprare la sua mamma nel suo appartamento di Severodvinsk, in Russia. Proprio quando negli ultimi mesi aveva iniziato anche a riconoscere le persone che gli stavano accanto, c'è stato l'improvviso peggioramento.Continua a leggere

Stupro nel ristorante a Sorrento - Marta 'venduta' dall'amica per 100 euro : Il malessere diffuso, la mente annebbiata, i ricordi sbiaditi. Poi, a distanza di una settimana da quella notte a base di alcol e cocaina, la straziante verità: 'Chiara ti ha venduto a Mario per cento ...

Risse fuori dalle discoteche : un weekend di sangue in Italia - anche uno Stupro a Treviso : Ormai è un bollettino di guerra: passato il weekend, puntualmente si contano gli episodi di sangue e violenza avvenuti all’esterno delle discoteche Italiane. Si tratta di un vero e proprio problema di ordine pubblico, che sembra passare sotto silenzio. Infatti, mentre all’interno dei locali i gestori organizzano servizi di sicurezza in grado di mantenere la calma e tutelare i giovani, spesso a pochi metri di distanza dalle sale da ballo non ...

Il tanga anti Stupro dell'artista trevigiana che piace alla tv araba : Quella immagine così pura semplice e sintetica fa il giro del mondo tanto da arrivare perfino all'emittente araba Al Jazeera che chiede di usarla. Perfino un post da Washington. Marica però non ha ...

Roma - tentato Stupro alla Romanina : mamma disabile interviene e viene picchiata : Roma violenta, ancora una volta. Una ventenne residente alla Romanina, periferia est della Capitale, non dimenticherà facilmente la terribile esperienza vissuta lo scorso 14 novembre, in serata. La giovane, come di consueto, era uscita di casa per portare a passeggio il suo cane e, all'improvviso, si è imbattuta in due uomini che, dopo averle spruzzato spray urticante, l'hanno palpeggiata e molestata. Il tentato stupro è avvenuto nelle vicinanze ...

Weinstein denunciato per Stupro dall'attrice De la Huerta. Dopo il rifiuto fu licenziata dalla serie Boardwalk Empire : Una nuova accusa di stupro per il produttore Harvey Weinstein . A denunciarlo è l'attrice Paz de la Huerta , che nel 2010 sarebbe stata stuprata dall'uomo nel suo appartamento di New York , Dopo il ...

Sulla morte di Desirèe Mariottini - i giudici del Tribunale del Riesame di Roma hanno deciso di alleggerire l'accusa di Stupro : I giudici del Tribunale del Riesame di Roma, hanno deciso oggi, che non vi sono elementi sufficienti tali da poter suffragare la colpevolezza dello spacciatore nigeriano Cisco, avendo riguardo all'...

"Attenta allo Stupro selvaggio e ai cannibali" : difende migrante e viene insultata sui social : "Attenta allo stupro selvaggio con banchetto cannibale finale". Non lascia spazio ad alcuna interpretazione il messaggio, sui social, indirizzato a Maria Rosaria, la donna che ha difeso un migrante a bordo di un treno della Circumvesuviana di Napoli, da insulti razzisti partiti da un italiano. C'è anche chi ha messo in discussione quanto accaduto, l'autenticità del video. C'è chi chiede dove sia "la signora quando vengono ...

I risultati dell'autopsia : Desirée provò a opporsi allo Stupro finché era cosciente : Ha tentato di difendersi. Almeno fin quando ha potuto. E fin quando era cosciente. Poi il mix di farmaci e droghe ha avuto la meglio e le belve l'hanno sopraffatta. I risultati dell'autopsia sul corpo della 16enne Desirée Mariottini confermerebbero il racconto che tempo fa aveva fatto l'amica testimone. E cioè che l'amica era stata drogata e stuprata ripetutamente.L'interrogatorio di garanzia per Yusif Salia, catturato nel centro di Borgo ...

Cristiano Ronaldo e le accuse di Stupro - CR7 torna a parlare : “dalla mia compagna alla mia famiglia - ecco cosa ho dovuto fare” : Cristiano Ronaldo torna a commentare le accuse di stupro: le parole dell’attaccante portoghese della Juventus “È chiaro che questa storia interferisce con la mia vita. Ho una compagna, quattro figli, una famiglia cui sono molto legato. Per non parlare della mia reputazione, che è esemplare“. Cristiano Ronaldo torna così, in un’intervista a France Football, sulle accuse che gli sono state rivolte da Kathryn Mayorga. ...

Cristiano Ronaldo Alla Juve perché mi ha voluto davvero. Accuse Stupro La verità verrà a galla : TORINO - 'Se avessi voluto firmare per un club per soldi sarei andato in Cina, dove mi offrivano il quintuplo. Non sono venuto Alla Juve per soldi, guadagnavo lo stesso a Madrid se non di più. La ...

Stupro Ronaldo : “caso Mayorga? Sono fiducioso - alla fine uscirà la verità” : “Abbiamo rilasciato una dichiarazione un paio di settimane fa. Mi sento fiducioso nel lavoro dei miei avvocati, ho persone che si occupano di questi aspetti. Poi la verità verrà fuori”. L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, si esprime così sull’accusa di Stupro rivolta nei suoi confronti da Kathryn Mayorga. “Mi sto divertendo a giocare a pallone e mi sto godendo la mia vita -aggiunge Ronaldo in ...