Scoperto un malware che sfrutta i meme su Twitter

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) È in circolazione un nuovoche ruba informazioni da alcuni codici nascosti neiinviati su. Il virus in questione si comporta come la maggior parte dei trojan horses (cavallo di Troia) di accesso remoto primitivi. Infetta il computer vulnerabile, scatta degli screenshot e preleva dei dati di sistema inviando il tutto al server che lo comanda. La cosa particolarmente interessante di questo virus è come esso usicome veicolo di comunicazione.Gli autori delhanno pubblicato due tweet conmaligni il 25 e 26 ottobre tramite un accountcreato nel 2017. Uno rappresenta Morpheus, uno dei protagonisti della saga di Matrix. Iin questione contengono un comando incorporato, che viene analizzato daldopo essere stato scaricato dall’account pirata sulla macchina della vittima. Questo codice agisce come un servizio di comando e ...