Raid all' istituto Archimede | denunciati i cinque autori | c' è anche un 14enne

Raidue - Carlo Freccero pensa già alla sua rivoluzione : ecco quali programmi verranno probabilmente cancellati - e quale serie sarà “rubata” a RaiUno : Carlo Freccero è un fiume in piena e la mattina successiva alla sua nomina da direttore di Rai2 ha fissato subito la prima riunione. Il dirigente, con un curriculum ricco di esperienze nazionali e internazionali, ha deciso di mettere mano al palinsesto. Cambiare collocazione ai programmi, cancellarne altri e tentare il colpaccio: come scrive La Stampa vorrebbe “rubare” a Rai1 The Good Doctor, la serie con protagonista Shaun Murphy, ...

Raid alla creolina nel Napoletano - imbrattate suppellettili e pavimento : Raid alla creolina nell'istituto comprensivo statale don Milani Dorso a San Giorgio a Cremano. Ignoti si sono introdotti all'interno della scuola, quasi sicuramente di notte, e hanno imbrattato ...

Napoli - primo Raid delle babygang : già rubato l'albero di Natale nella Galleria Umberto : ritrovato ai Quartieri dai carabinieri : È durato solo pochi giorni l'albero di Natale in Galleria Umberto I. Come ogni anno infatti le baby gang non si sono 'fatte attendere' e nella notte sono entrate in azione. Questa mattina i residenti ...

Napoli - Raid alla scuola De Nicola : gli incappucciati erano 'mercenari' : La verità piano piano inizia a venire a galla. Dopo i due tentativi di occupazione all'Istituto Superiore di istruzione secondaria 'De Nicola' da parte di un gruppo di persone estranee alla scuola a ...

Napoli - nuovo Raid degli incappucciati alla scuola De Nicola : indagini della Digos : Di nuovo un'intrusione nell'Istituto Superiore di istruzione secondaria 'De Nicola' e stavolta le modalità sono ancora più inquietanti di quelle di lunedì mattina. Un gruppetto di non più di 10 ...

Blitz al casello Genova Est - fumogeni e scritte contro Aspi : 'Assassini' | Raid dei 'gilet gialli' italiani : Misterioso Blitz al casello autostradale di Genova Est dove sono comparse anche scritte contro Autostrade per l'Italia. Un gruppo di 10-15 persone, coi volti coperti, hanno rotto una sbarra Telepass, ...

Damasco invia 2 lettere all'ONU dopo Raid coalizione USA a Deir ez-Zor - : Il ministero degli Esteri della Siria ha inviato due lettere all'ONU in relazione ai raid aerei della coalizione internazionale a guida americana nella provincia di Deir ez-Zor, a seguito dei quali ...

Imperia - Beppe BRaida in scena all'Auditorium del 'Museo Navale' : ... della prevendita dei biglietti al Botteghino del Teatro Cavour, e dell'accoglienza degli spettatori al Museo Navale nei giorni in cui andranno in scena i numerosi spettacoli. A Beppe Braida, seguirà ...

Halo - Tomb Raider - Fallout 76 e Forza Horizon nel nuovo spot di Xbox One : Microsoft ha da poco condiviso in rete un nuovo spot dedicato a Xbox One, nel quale è possibile vedere una carrellata dei giochi più importanti disponibili (o in arrivo) sulla console.Il video della durata di un minuto, riportato da Comicbook, mette in evidenza titoli del calibro di Shadow of the Tomb Raider, Fallout 76, Forza Horizon e ci permette anche una piccola occhiata all'amato Master Chief.Oltre a questi giochi, possiamo vedere anche ...