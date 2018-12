Perché gli ambientalisti se la prendono con Jovanotti

Linea Notte - Maurizio Mannoni adirato Perché Bianca Berlinguer gli dà la linea in ritardo : “Che facciamo - andiamo in onda?” : “linea Notte, il racconto della giornata… Dieci minuti di ritardo: che facciamo, andiamo in onda?“. E’ iniziata così la puntata di ieri 18 dicembre, con Maurizio Mannoni adirato per l’ennesimo ritardo di Bianca Berlinguer (e del suo CartaBianca) nel dare la linea. “Lo chiedo ai nostri ospiti – continua il conduttore – siete voi che avete aspettato qui dieci minuti, se voi mi dite io chiudo tutto e ...

Obbligo del ritorno in rimessa e limitazioni al territorio provinciale : Perché gli Ncc hanno "assediato" il Palazzo M5S-Lega : Il tentativo di risolvere in pochi giorni una questione che dal 2008 viene rinviata di anno in anno si è infine rivelata un azzardo. Così è esplosa la protesta di centinaia di Ncc: per tutta la giornata alcune centinaia di autisti di veicoli a noleggio hanno manifestato a Roma arrivando a "circondare" la sede del Senato, Palazzo Madama, per protestare contro il Governo. Una bandiera del Movimento 5 Stelle, al grido di ...

Bandiere del M5s bruciate e taxi presi a calci. Perché protestano gli Ncc : E' iniziata di prima mattina con una processione abbastanza esigua di auto con clacson strombazzati e megafoni fuori dai finistrini. E' proseguita con un presidio autorizzato in piazza della Repubblica a Roma. Si è poi mossa verso la Prefettura e poi verso il Senato. La manifestazione dei guidatori

Chi sono gli Incel e Perché sul web scrivono frasi come : “Dobbiamo stuprare tutte le donne” : Gli ?Incel’ sono uomini single che vorrebbero fare sesso ma non riescono a trovare una partner. Si considerano vittime di un sistema che privilegia solo bellezza e status economico. Sui forum online, anche italiani, la loro frustrazione sessuale diventa spesso odio verso le donne. Un mondo virtuale inquietante dove c'è il rischio che qualcuno, spinto dal disprezzo verso il genere femminile, decida di passare dalle parole ai fatti. come Alek ...

MotoGp – Doohan non ha dubbi - dagli incredibili risultati di Rossi alla sfida tra Lorenzo e Marquez : “Vale continua ad imparare. Jorge? Ecco perchè ha accettato” : Mick Doohan, la stagione 2018 di MotoGp e l’interessantissimo futuro che gli appassionati delle due ruote attendono con ansia: il commento dell’ex campione La stagione 2018 di MotoGp ha regalato emozioni incredibili, Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, festeggiando in anticipo al termine del Gp del Giappone, sul circuito di Motegi, dopo una splendida lotta con Andrea Dovizioso, che si è dovuto ...

L'Ue pronta a dare più tempo all'Italia. Moscovici : Lavoriamo giorno e notte con gli italiani Perché non siano sanzionati : Salvini: No a figli e figliastri. Di Maio: Vogliamo evitare la procedura d'infrazione sia mantenere le promesse -

Juventus - Bonucci : 'I social devono educare. Gli haters? Si sfogano così Perché gli manca qualcosa nella vita' : Bonucci ha, poi, definito qual è uno dei suoi obiettivi quando si affaccia sul mondo digitale: "Io credo che i social hanno anche un ruolo nell'educazione e, quindi, cerco di divulgare sempre ...

Fabrizio Corona e l'aggressione nel bosco della droga : «Ecco Perché gli spacciatori mi hanno lasciato andare» : Ieri sera a 'Non è l'arena' di Massimo Giletti su La7 è andato in onda il servizio di Fabrizio Corona al bosco della droga di Rogoredo , alle porte di Milano, dove l'ex re dei paparazzi è stato ferito ...

Smettere di credere a Babbo Natale - ecco quando avviene e Perché i bambini perdono fiducia negli adulti : La magia del Natale resta anche da adulti, ma prima o poi Smettere di credere a Babbo Natale è una tappa che vede protagonisti un po’ tutti i bambini. Nel momento in cui iniziano a crescere e iniziano a comprendere determinate cose, oltre che a mettere insieme pezzi di puzzle come le ‘prove’ disseminate in alcuni angoli della casa non proprio inaccessibili, il riconoscimento di alcune persone che interpretano Santa Claus, il ...

Non è l'Arena - gli ascolti di domenica 16 dicembre 2018 : Perché Massimo Giletti può esultare : Sorridono i dati di ascolto per Non è l'Arena di Massimo Giletti. In prima serata La7 registra il 6,9% di share, pari a 1.320.000 telespettatori. Una serata impegnativa per conduttore, che ha retto ...

[L'analisi] La battaglia di Francesco contro i sovranisti. Ecco Perché lo scontro è così forte : Persistono oggi nel mondo numerose forme di ingiustizia, nutrite da visioni antropologiche riduttive e da un modello economico fondato sul profitto che non esita a sfruttare, a scartare e perfino ad ...

Perché gli USA hanno esortato la Germania ad abbandonare il Nord Stream 2 - : Transito gas russo attraverso Ucraina possibile anche dopo lancio gasdotto Nord Stream 2 Poi del vantaggio del gasdotto della Russia, ha parlato il ministro dell'Economia e quello dell'energia ...

Strage di Erba - la svolta? Perché il ministro invia gli ispettori (e stasera si parla di Olindo e Rosa in tv) : Il ministro Bonafede ha avviato un'ispezione per fare luce su alcuni reperti trovati sul luogo della Strage e poi andati...

Perché non riesco a raggiungere l’orgasmo? Rispondono gli esperti : Questo blog è apparso per la prima volta su Huffpost Us ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo Nessuno di noi è nato sapendo già come raggiungere l'orgasmo. Per alcune persone sono necessari anni di attività sessuale prima di provare piacere con un partner- o in generale.In uno studio, solo il 18,4 % delle donne ha affermato di raggiungere l'orgasmo attraverso il rapporto, e spesso la stimolazione clitoridea ...