Napoli sotto l' albero | dieci idee regalo tutte da scoprire

Napoli - De Laurentiis felice : “Milik è un bel regalo sotto l’albero. Bilancio? Dovevamo perderne 8 - invece…” : Il presidente del Napoli ha parlato della stagione in corso, esprimendo la propria soddisfazione per l’esplosione di Milik Il secondo posto in campionato, ma l’eliminazione dalla Champions League: un boccone troppo amaro per poterlo digerire con facilità. Il Napoli guarda però avanti con fiducia, concentrandosi adesso sullo Zurigo, avversario assegnato dall’urna di Nyon per i sedicesimi di finale. LaPresse – P.G. ...

Anm Napoli - in campo il garante : 'Niente scioperi sotto Natale' : Niente scioperi sotto Natale. L'Authority invita i sindacati a rinviare a dopo le feste il blocco dei trasporti Anm , metro, bus e funicolari, già annunciato - e autorizzato regolarmente - per il 14 ...

Napoli - ecco perchè la partita contro il Frosinone è una delle più importanti della stagione : i 10 motivi per non sottovalutare l’avversario : Si avvicina la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di portare nuove indicazioni per il proseguo della stagione. Continua la lotta scudetto, sono due le squadre il lotta per l’obiettivo, ovviamente la Juventus, corazzata del campionato italiano ed il Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti ha tutte le qualità per lottare fino alla fine per lo scudetto. Impegno sulla carta difficile per la ...

Napoli - arrestato stalker per minacce e spari sotto casa dell'ex : Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato Rosario Savarese, 60enne napoletano, per stalker. In particolare i reati per cui è stato condannato: atti ...

Napoli - spara sotto casa dell'ex e investe i poliziotti : arrestato 60enne violento : Gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato Rosario Savarese, 60enne napoletano, per i reati di atti persecutori, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, violenza privata e lo...

Prevedere i terremoti - il prof. Panza sottolinea le importanti evidenze del metodo neo-deterministico in un convegno internazionale a Napoli : NDSHA (Neo Deterministic Seismic Hazard Assessment) ha fornito, per oltre due decenni, strumenti di valutazione della pericolosità sismica affidabili ed efficaci per la comprensione, la comunicazione e la mitigazione del rischio sismico (Panza et al., 2001). La procedura NDSHA per lo sviluppo di mappe di pericolosità sismica a scala regionale è stata trattata in dettaglio durante la conferenza internazionale “Resilience and Sustainability of ...

Napoli - l'ex impiegato comunale sotto sfratto : 'Mi cacciano dopo 68 anni' : 'Io, mia moglie e i nostri cinque figli siamo disperati. Tra meno di un mese verremo sfrattati e finiremo per strada'. Con queste parole Mariano, ex dipendente del comune di Napoli, inizia a ...

Il Napoli s'inceppa sotto la pioggia : 0-0 col Chievo - Juventus a +8 : Il Napoli bloccato sullo 0-0 dal Chievo: la Juve allunga a più otto in testa alla classifica. Partita deludente degli azzurri che non riescono a buttare giù il muro predisposto da Di...

Il Napoli s'inceppa sotto la pioggia : 0-0 col Chievo - Juventus a +8 : Il Napoli, sotto la pioggia del San Paolo, non va oltre lo 0-0 col Chievo rinfrancato da Di Carlo, che torna a essere bestia nera degli azzurri. La Juventus ringrazia e vola a +8. RILEGGI LA...

Napoli - le Iene beccano Conte. Il premier tenta l’intervista a Giulio Golia e lui gli sottopone emendamento al dl sicurezza : Il premier Giuseppe Conte vIene fermato dalla iena Giulio Golia al termine dell’incontro con alcuni giornalisti minacciati e sotto scorta della Campania. Il premier scherza con Giulio Golia insistendo per porre lui la prima domanda. In seguito Golia sottopone al primo ministro una petizione lanciata dalle Iene in merito ad un emendamento al decreto sicurezza proposto dall’Anci. Conte promette di leggere il testo sottolineando di ...

Addio seconda punta - Insigne è il sottopunta del Napoli : Le “nuove” due punte Il 4-4-2 elastico di Carlo Ancelotti ha portato a un cambiamento tattico sostanziale per il Napoli. La squadra azzurra è stata trasformata rispetto all’ultimo triennio, non tanto per i principi di base o il modo di giocare il pallone quanto per la diversa occupazione degli spazi di gioco. In fase difensiva, ci sono quattro elementi a garantire copertura; per quella offensiva, altri quattro occupano il campo in ampiezza ...

Il sottosegretario : 'Su compost a Napoli pronti a a tavolo Ministero' : 'Noi siamo favorevoli ai piccoli impianti di compostaggio. Sull'impianto di Napoli deciderà l'amministrazione comunale che se vuole troverà da noi massima disponibilità ad aprire un tavolo al ...

Voragine “annunciata” a Napoli : necessario “un Piano Urbanistico che comprenda anche il sottosuolo” : Di Franco Ortolani* – Voragine “annunciata” a Napoli, zona Montesanto, Via Ventaglieri: evacuati per tempo gli abitanti. Napoli città tridimensionale ha bisogno di un Piano Urbanistico che comprenda anche il Sottosuolo. Uno sprofondamento della sede stradale evidenzia la presenza di una cavità, nel sottosuolo, che lambisce le fondazioni degli edifici. Notizie di cronaca riferiscono che già da alcuni mesi si erano evidenziati problemi ...

Napoli - il parcheggio è illegale e sotto sequestro. La denuncia : “La camorra lo ha riaperto”. E spunta il parcheggiatore abusivo : Era privo di concessione da 8 anni ed era gestito da una cooperativa, con tanto di strisce blu e parcometro, senza autorizzazione. Per questo nel luglio scorso il parcheggio dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli era stato chiuso e messo sotto sequestro. Il parcheggio, tuttavia, a distanza di quattro mesi, viene utilizzato e addirittura, come ha denunciato nel video il consigliere dei Verdi in Regione Campania, Francesco Emilio ...