Modena | la scabbia torna a colpire tra i banchi di scuola

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Nuovi casi disono stati registrati in due istituti scolastici della provincia di. A essere colpiti sono stati due studenti entrambi minori. Il fatto è stato segnalato dall'Azienda Usl di. Trattandosi di una malattia infettiva, sono subito state messe in allerta le due rispettive famiglie, come prevedono i protocolli. Larappresenta un evento molto raro, basti pensare che lo scorso 9 novembre, poco più di un mese fa, era emerso che i casi ditra i bambini e i ragazzi di età compresa tra 0 e 14 anni erano irrilevanti, sfioravano appena lo 0,02% sull'intera popolazione della provincia di, ovvero un caso su 4000 bambini. Pertanto non si considerava neppure un rischio di trasmissione. Ma questi due nuovi casi inducono ad una maggiore prudenza e, pertanto, la Pediatria di comunità si è messa a disposizione per effettuare controlli e visite ...