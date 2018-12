Ecotassa e superbollo - Una stangata da mille a 10 mila euro

quattroruote

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Ok, la seconda versione dellè certamente più digeribile della prima, che colpiva indiscriminatamente (e ingiustificatamente) la gran parte degli acquirenti di auto nuove. Però anche la correzione operata al Senato presenta delle criticità. Di metodo e di merito. Sul metodo perché è davvero poco ragionevole colpire con una sovrattassa una parte, ancorché minoritaria, del parco auto. Nel merito, perché una buona fetta di queste macchine è già gravata dal cosiddetto, laddizionale erariale alla tassa automobilistica varata nellestate del 2011 dal governo Berlusconi e perfezionata, rendendola più feroce, qualche mese dopo dal governo Monti.Unada migliaia di. Certo, a differenza del, che si paga per 20 anni e che, fortunatamente, si riduce ogni cinque anni, lsi paga una sola volta, al momento dellimmatricolazione. Ciò non toglie, ...