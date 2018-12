Cannabis per uso medico | dall' Olanda più scorte | ' Una svolta'

GdF Taranto : operazione "Affari in fumo" eseguite perquisizioni e sequestri di "Cannabis light" : Militari del Nucleo di Polizia Economico " Finanziaria di Taranto hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro, emesso dalla Procura della Repubblica, a firma del Procuratore Capo, dott. ...

JustMary sfida Google per rimozione App Cannabis da Play Store : Roma, 5 dic., askanews, - Nel controverso tema della cannabis legale si rishcia di assistere a uno scontro sul modello Davide contro Golia. L'imprenditore Matteo Moretti, a cui fa capo l'app JustMary, ...

Quest’azienda vi paga per viaggiare e fumare Cannabis : Viaggia. Fuma cannabis. Fatti pagare per farlo. Non è uno scherzo, ma il nuovo annuncio di lavoro di Heavy Hitters, che vende vaporizzatori per fumare erba. L’azienda californiana, come spiegato anche in un apposito video, cerca infatti 20 brand ambassador per promuovere i propri prodotti sui social viaggiando e partecipando ad eventi esclusivi. Va da sé che per ottenere questo lavoro letteralmente «da sballo» sia richiesta una ...

Droga al volante - l'esperto : "Mix di coca e Cannabis - così si perde il senso del limite : Macerata, 10 novembre 2018 - Non solo alcol, ma anche un mix di alcol e più droghe è quello che viene trovato sempre più spesso nel sangue dei giovani che vengono fermati, sopratutto durante i ...

Rischiare di morire bruciati vivi per estrarre Tch dalla Cannabis legale - a Le Iene la nuova moda che sta terrorizzando le famiglie : Rischiare la vita cercando di estrarre il Tch, il principio attivo dalla cannabis . La nuova moda che sta terrorizzando le famiglie si chiama Bho, Butane Hash Oil e provIene dagli Stati Uniti. Il ...

Basta una settimana senza Cannabis per migliorare la memoria : (foto: Norman Posselt/Getty Images) Smettere di fumare la cannabis potrebbe migliorare la memoria dopo solo una settimana di astinenza. A mostrare questo risultato, ottenuto su adolescenti e giovani adulti, è una ricerca coordinata dal Massachusetts General Hospital, che è stata pubblicata su The Journal of Clinical Psychiatry. Lo studio ha indagato se e come la memoria e l’attenzione variavano dopo aver smesso di fumare. Precedenti ...

Bimbo di 10 mesi in coma per aver ingerito Cannabis : fermati i genitori : Un Bimbo di 10 mesi è giunto in ospedale in stato di coma dopo aver ingerito della cannabis. Con lui i genitori che in primo luogo sono stati presi in custodia dalle forze dell'ordine per...

14enne affetta da malattia rara : "Serve Cannabis medica - ma non possiamo permettercela" : La famiglia lotta contro il tempo per reperire i fondi necessari all'acquisto della terapia. Il sindaco: "La Regione...

Cosa significa per la scienza la Cannabis legale in Canada : ... 1,3 miliardi di euro, - più della metà di tutti i finanziamenti raccolti dalle aziende legali di cannabis in tutto il mondo - e l'industria è sulla buona strada per triplicare questo valore nel 2018.

Marijuana - uso aumenta rischio di ictus e infarto/ Diagnosi in crescita per chi fuma Cannabis : Secondo un nuovo studio medico che contraddice uno precedente, chi fuma Marijuana ha il 15% in più di possibilità di avere un ictus di chi non la fuma(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:42:00 GMT)

Cannabis per uso ricreativo legalizzata in Canada - è il primo stato del G7 a farlo : Il Canada è il primo Paese del G7 a legalizzare la marijuana per uso ricreativo. Il Federal Cannabis Act, approvato dal Senato di Ottawa martedì, è stato firmato due giorni dopo dal Governatore generale Julie Payette, lo step finale per la promulgazione. Una mossa, quella del governo, annunciata da mesi e parte del programma con cui Justin Trudeau ha vinto le elezioni nel 2015. “Ho fiducia che riconquisteremo una buona parte del mercato ...

In Canada la Cannabis sarà legalizzata per uso ricreativo ma restano ancora molti divieti sul suo utilizzo : Dal 17 ottobre in Canada si potrà fumare la cannabis. Ma attenzione: l'uso ricreativo delle "canne" sarà sì legale, ma rimangono un gran numero di divieti e prescrizioni a complicare la vita di chi voglia accendere una canna.In vista della data liberatoria, molte istituzioni, proprietari di immobili, scuole, gestori di edifici pubblici e privati hanno cominciato a prendere provvedimenti per evitare che la cannabis sia ...