Monchi vola da Pallotta | per la Roma è già futuro

(Di martedì 18 dicembre 2018)to da. Incontro, assicurano, già programmato da diverso tempo. Naturalmente gli argomenti non saranno soltanto legati al campo. Infatti a raggiungere il numero uno giallorosso ci sono anche Guido Fienga (Chief Operating Officer) e Francesco Calvo (Chief Revenue Officer).Indubbiamente però l’aspetto tecnico, mai come in questo momento, è di fondamentale importanza. Perchè è dal rettangolo verde che possono arrivare soldi (qualificazione alla prossima Champions League) per poter poi essere utilizzati all’interno della gestione societaria. Mentre negli ultimi anni la qualificazione alla successiva Champions League sembrava se non sicura almeno probabile, quest’anno a dicembre la situazione è profondamente diversa. E in peggio.La squadra è in gravissima difficoltà. Di gioco. Di personalità. Di prestazioni. Di infortuni. Di risultati. ...