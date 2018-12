Incubo “shutdown” negli Stati Uniti | cosa significa e cosa potrebbe succedere

meteoweb.eu

(Di martedì 18 dicembre 2018) Torna l’“shutdown”: la procedura blocca tutte le attività governative non essenziali nel momento in cui il Congresso non riesce ad approvare la finanziaria. L’ultima volta è accaduto l’anno scorso, quando repubblicani e democratici, non riuscirono a trovare un accordo sui cosiddetti “dreamer”, gli immigrati illegali entratiUSA da minori. Questa volta a minacciare lo “shutdown” è il presidente Trump, che vuole inserire nel bilancio i 5 miliardi necessari per la costruzione del muro lungo il confine con il Messico. Il termine per trovare un’intesa scade alla mezzanotte di venerdì ora di Washington, le 6 del mattino in Italia.Con lo “shutdown” la pubblica amministrazione viene ridotta ai servizi essenziali e 800mila dipendenti federali rimangono a casa senza retribuzione perché le ...