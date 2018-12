Cina | Xi Jinping celebra i 40 anni delle riforme del mercato

Cina - presidente Xi Jinping : nessuno può dirci cosa fare o non fare : ... commemorando i 40 anni d'apertura e riforme alla base del "miracolo" utile a sollevare dalla povertà 740 milioni di persone e portare Pechino al ruolo di seconda economia mondiale, Xi ha ricordato ...

Xi Jinping incontra i rappresentanti della Commissione degli imprenditori Cina-Spagna : ... realizzando la complementarità reciproca dei vantaggi favorevoli alla promozione del collegamento e connessione tra Asia e Europa, nonché alla promozione dello sviluppo dell'economia mondiale in una ...

Anno dell'ambiente Cina-Francia : Xi Jinping ed Emmanuel Macron si scambiano messaggi d'auguri : La Francia intende lavorare con impegno insieme alla Cina per guidare il mondo verso uno sviluppo sostenibile, a basse emissioni di carbonio e "green".

Xi Jinping ha incontrato i leader delle nazioni insulari del Pacifico con cui la Cina intrattiene relazioni diplomatiche : ... la parte cinese intende rafforzare gli scambi e la cooperazione nei settori dell'economia, del commercio, del turismo, delle scienze umanistiche e delle località. Nell'incontro con il premier del ...

Cina - la gaffe di Di Maio : chiama 'Ping' il presidente cinese Xi Jinping : Ha fatto un po' di confusione Luigi Di Maio con il nome del presidente cinese al grande Expo delle importazioni di Shanghai. Al vicepremier è scappato un "presidente Ping" per ben due volte, ma il ...

Gaffe di Di Maio in Cina : il presidente Xi Jinping diventa "Ping" - : Il vicepremier era ospite al China international import expo, Ciie, a Shanghai. Durante l'intervento in italiano ha detto di aver ascoltato il discorso di apertura del "presidente Ping": un errore ...

Gaffe di Luigi Di Maio in Cina : come storpia il nome del presidente Xi Jinping : Partiamo dal presupposto che errare è umano, ci mancherebbe, ma l’ultima Gaffe di Luigi Di Maio ci insegna che a volte basterebbe un po’ di preparazione per evitare figuracce. come si suol dire, meglio prevenire che curare. E stavolta, forse, non si può nemmeno parlare di un brutto scherzo fatto dall’emozione, visto che l’errore è stato reiterato. Non solo, come mostra il video, ‘a voce’ (e due volte). Ma anche per iscritto, dal momento che c’è ...

Cina - la gaffe di Di Maio : il presidente Xi Jinping diventa ''Ping'' : SHANGHAI - Per chi non è pratico di Cina i nomi possono ingannare. Il cognome qui viene prima: Xi. E poi arriva il nome: Jinping. Il presidente cinese si chiama Xi Jinping, abbreviabile in 'presidente ...

L'Ungheria di Viktor Orban si apre alla Cina di Xi Jinping : Per Orban queste società cinesi 'hanno contribuito al raggiungimento della piena occupazione in Ungheria e svolgono un ruolo significativo nel garantire che l'economia ungherese abbia un tasso di ...

Gaffe di Di Maio in Cina : chiama "Ping" il presidente Xi Jinping : "Il nuovo governo italiano ritiene che il rapporto con la Cina sia fondamentale". Lo ha affermato Luigi Di Maio da Shanghai dove è in corso la China International Import Expo, l'evento sul commercio voluto da Xi Jinping per dimostrare la capacità del mercato cinese. Il vicepremier Di Maio si è recato in Cina per chiudere alcuni dossier commerciali e per tenere un discorso nel forum dedicato a Commercio e Innovazione. Il ministro pentastellato ha ...

Xi Jinping : nei cambiamenti epocali intervenuti in Cina possiamo individuare quattro "processi" : Agli occhi di Xi Jinping, nei cambiamenti epocali intervenuti nell'economia e nella società cinese possono essere individuati quattro "processi": "È un processo di avanzamento basato sull'...

Cina - Xi Jinping inaugura il ponte sul mare più lungo del mondo : La Cina ha inaugurato il ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, il più lungo al mondo sul mare con i suoi 55 chilometri, che unisce Hong Kong e Macao alla Repubblica popolare cinese: al taglio del nastro ha partecipato il presidente Xi Jinping dalla città di