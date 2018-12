Banche Usa chiudono rubinetti credito | tassi più alti e recessione fanno paura

Comparto Banche Usa depresso - esiste rischio contagio per tutta la borsa? : A frenare il mercato nell'acquisto di titoli bancari non sono le quotazioni, le banche sono infatti relativamente economiche in questa fase, ma il timore di un rallentamento dell'economia che il ...

Inversione curva dei rendimenti Usa : cosa significa e perché penalizza le Banche : È un dettaglio importante perché significa che per il mercato l'economia Usa corre il pericolo di sprofondare in recessione , rendendo di conseguenza più rischiosi i Bond a breve scadenza,. Secondo ...

Borse in calo con timori Usa. Milano vira al rialzo con Banche : Ad impensierire gli investitori è l'appiattimento della curva dei tassi Usa che in alcune parti si è già invertita, alimentando i timori di una frenata dell'economia a stelle e strisce e di una ...

Usa - vertici delle Banche statali venezuelane accusati di corruzione : La magistratura americana ha avviato in questi giorni indagini per corruzione a carico dei vertici delle banche di Stato venezuelane . I dirigenti di tali istituti di credito, incaricati di fornire ...

Sanzioni Iran - Italia graziata dagli Usa. Ma con le restrizioni imposte alle Banche l’export è comunque a rischio : L’Italia è uno dei pochi paesi graziati temporaneamente dalle Sanzioni degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran. Fra gli otto Stati al mondo esentati dall’interrompere immediatamente le importazioni di petrolio, il nostro è l’unico partner europeo di particolare importanza, sia dal punto di vista energetico che commerciale. Mentre l’Europa cerca una posizione unitaria per opporsi a Washington, e così continuare a supportare l’accordo Joint ...

Truffati dalle Banche - emendamento alla manovra : “Potranno sempre fare causa” : I risparmiatori potranno sempre “agire” in giudizio per il risarcimento di quella parte del danno che non viene rimborsata dal Fondo ad hoc previsto dalla manovra. Dopo le proteste dell’Associazione Vittime del Salva-banche, il governo vuole correre ai ripari nei confronti di chi ha perso soldi investiti in obbligazioni e azioni delle banche liquidate o “risolte”, cancellando lo “scudo” per gli istituti e le autorità di vigilanza. ...

Borse incerte in attesa delle elezioni in Usa. Banche deboli a Piazza Affari : Questo creerebbe non pochi problemi alla governabilita' deg li Stati Uniti e all'agenda politica del presidente Donald Trump. attesa anche per la riunione della Fed di giovedì, mentre in Europa ...

Le vittime del 'SalvaBanche' accusano il governo. Di Maio dà loro appuntamento a giovedì : Per i risparmiatori danneggiati dai crac bancari il governo "segue le orme del Pd", dopo aver promesso la restituzione totale degli investimenti perduti. Accuse che il vicepremier Luigi Di Maio respinge, dando loro appuntamento a giovedì. "Hanno preso un sacco di voti promettendo che avrebbero ridato a tutti, indistintamente, l'intero ammontare del loro investimento perduto. Niente di diverso da quello che ha fatto e ...

Dagli Usa all'India alla Bce - la politica assedia le Banche centrali : Erdogan ha però bisogno di un'economia che corre per restare fedele alla promessa di prosperità su cui regge buona parte del proprio consenso. Il rapporto tra politica e banche centrali non è mai ...

Matteo Salvini - l'incubo : costretto a usare il salva-Banche come il Pd? : ...pensa di speculare sulla pelle dei risparmiatori e degli italiani - ha aggiunto Salvini - sappia che c'è un governo e c'è un paese pronto a difendere le sue imprese le sue banche e al sua economia ...

Giorgetti : 'Spread rischio per le Banche. Deficit al 2 - 4%? Si può non usarlo tutto' : A mio giudizio il ministro dell'Economia deve avere anche la possibilità di calibrare i flussi di uscita e, come ha detto il ministro Savona, fare il punto trimestralmente o anche in tempi più ...

Giorgetti : 'Spread rischio per le Banche. Deficit al 2 - 4%? Si può non usarlo tutto' : A mio giudizio il ministro dell'Economia deve avere anche la possibilità di calibrare i flussi di uscita e, come ha detto il ministro Savona, fare il punto trimestralmente o anche in tempi più ...

Borse tentano risalita - focus su Banche Usa. Spread oscilla sui 300 : Le Borse europee tentano il rimbalzo dopo due sedute pesanti e il tonfo di ieri sera di Wall Street sfruttando la risalita dei listini asiatici in una seduta in cui si guarda alle trimestrali di diverse banche Usa: JpMorgan e Citi hanno superato le attese nel III trimestre e anche Wells Fargo ha riportato utili in aumento. Mercati asiatici positivi dopo i dati sull'export cinese e le indiscrezioni su un possibile incontro Trump-Xi ...