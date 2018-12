Asp Ragusa | nessun incentivo per il personale del Comparto

Cambio di guardia all' Asp di Ragusa : Cassì ringrazia Ficarra : Il sindaco di Ragusa , Giuseppe Cassì , ringrazia a nome dell'intera comunità il commissario straordinario dell'Asp Salvatore Lucio Ficarra

Vaccino antinfluenzale : via libera dell' Asp di Ragusa : E' iniziata anche nelle città iblee che fanno riferimento all'Asp Ragusa la campagna di vaccinazione antinfluenzale . Consigliata ai soggetti a rischio

Tr Asp orti pubblici a Ragusa : intervento di Maria Malfa : La vicepresidente del consiglio Maria Malfa chiede al Sindaco di Ragusa di incontrare i vertici dell'Ast per chiedere il potenziamento dei bus

Istanza nuovi soggetti disabili : Asp di Ragusa pubblica avviso : pubblicato sul sito dell'Asp di Ragusa l'avviso pubblico per la presentazione delle richieste per i nuovi soggetti disabili gravissimi