L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 12:30 proviene da RomaDailyNews.
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 ROSA GALATI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SU VIA NOMENTANA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, MENTANA E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI. SULLA PRENESTINA CODE A TRATTI TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE Roma. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. AL MOMENTO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER I CANTIERI ATTIVI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO. LA MAGIA DEL NATALE ARRIVA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 09.20 ROSA GALATI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, RIAPERTA LA STAZIONE BARBERINI DELLA METRO A, RIAPERTA ANCHE LA FERMATA SPAGNA PARZIALMENTE SOLO PER L’USCITA DEI PASSEGGERI, IN ENTRATA RESTA ANCORA CHIUSA. DISAGI ANCHE ALLA FERMATA REPUBBLICA AL MOMENTO ANCORA CHIUSA. PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 08.20 ROSA GALATI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. PASSIAMO ALLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE; A VITERBO OGGI DALLE 13.00 ALLE 21.00 AVRA’ LUOGO L’EVENTO RALLEGRATI E’ NATALE A GROTTE STANTO STEFANO, PERTANTO VERRA’ ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DELL’UNITA’. A SABAUDIA OGGI PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 16 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO TUTTO PRONTO A Roma PER LA GARA PODISTICA “CORRIOLIMPIAEUR 2018” CHE SI SVOLGERA’ QUESTA MATTINA DALLE ORE 08.00 ALLE 11.30 PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 1500 ATLETI CON PARTENZA E ARRIVO IN VIALE DELL’ASTRONOMIA POSSIBILI BREVI STOP O DEVIAZIONI PER 10 LINEE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA, TRA PANTANO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA VIA BRACCIANENSE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI COLLE SABAZIO, IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; CIRCOLazioNE SOSTENUTA, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; PIU’ A SUD CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA VIA BRACCIANENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI COLLE SABAZIO NELLE DUE DIREZIONI; UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE IN VIA SALARIA, TRA LA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; SULLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA LA STAZIONE SPAGNA PER VERIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI; CHIUSA ANCHE LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE APPIA E RomaNINA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA Roma TERAMO E L’APPIA. IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E ANAGNINA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA FLAMINIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA MAGLIANO E MORLUPO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA INTERNA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI FRATTOCCHIE E PAVONA E PROSEGUENDO CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO CHE COMINCIA AD INTENSIFICARSI, COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI FRATTOCCHIE E PAVONA E PROSEGUENDO CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 09.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PRIME ORE DELLA MATTINATA CARATTERIZZATE DALLE BASSE TEMPERATURE, POSSIBILITA’ QUINDI DI TROVARE STRADE GHIACCIATE. AL MOMENTO NEVICA SULLA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, UN ULTERIORE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITA’, A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE, EVITANDO ...