Palermo | uccide il marito con l’aiuto dei figli | “In casa regnavano terrore e violenza”

Palermo - uccide il marito mentre dorme Arrestati moglie e figli : hanno confessato : La vittima, Pietro Ferrara, aveva 45 anni. In casa al momento del delitto c'erano due figli della coppia. E' stata la donna a chiamare i soccorsi. L'uomo sarebbe stato ucciso prima con alcune coltellate inferte dalla moglie e subito dopo dai figli

Palermo : uccide il marito nel sonno - l'aiutano i figli : Confessano gli autori del delitto. La donna chiama il 118 e confessa: 'ero stanca dei continui litigi' - Una donna, Salvatrice Spataro, 45 anni, fiaccata nell'animo dai continui esasperanti litigi che ...

Palermo - donna uccide il marito nel sonno con l'aiuto dei suoi figli : arrestati : Una terribile tragedia familiare si è consumata nella notte appena trascorsa a Palermo, dove una donna di 45 anni, Salvatrice Spataro, ha ucciso suo marito mentre quest'ultimo dormiva. La vittima è Pietro Ferrera, anch'egli di 45 anni, così come sua moglie. Il movente del delitto sarebbe da ricercare, forse, nelle continue liti che c'erano tra i due coniugi. Questo anche secondo quanto confermato dalla stessa omicida e da alcuni vicini. Gli ...

Palermo - uccide il marito nel sonno insieme ai due figli. 'Maltrattamenti durati anni' : Dramma durante la notte a Palermo in un'abitazione di in via Falsomiele. Una donna, Salvatrice Spataro , si è accusata dell'omicidio del marito, Pietro Ferrera , entrambi 45enni, accoltellando mentre ...

Palermo - uccide il marito a coltellate nel sonno : arrestati anche due figli : Svolta nel caso dell'omicidio in via Falsomiele, a Palermo . Oltre a Salvatrice Spataro , che ha confessato di avere ucciso a coltellate il marito Pietro Ferrera , sono stati arrestati anche i figli ...

Palermo - uccide il marito nel sonno insieme ai due figli. «Anni di maltrattamenti» : Dramma durante la notte a Palermo in un'abitazione di in via Falsomiele. Una donna, Salvatrice Spataro, si è accusata dell'omicidio del marito, Pietro Ferrera (entrambi 45enni)...

Uccide il marito nel sonno a Palermo poi chiama il 118 Arrestati anche i figli I vicini : liti continue : Un giallo dai contorni ancora tutti da definire si è svolto durante la notte a Palermo in un'abitazione di in via Falsomiele. Una donna, Salvatrice Spataro , ha ucciso il marito, Pietro Ferrera , ...

Palermo - uccide il marito a coltellate mentre dorme. Arrestati anche due figli : La coppia ha 4 figli, la donna esasperata dai continui litigi. In manette anche i figli di 20 e 21 anni

Palermo - uccide il marito a coltellate mentre dorme : Ha ucciso il marito accoltellandolo mentre dormiva. E' successo a Palermo . E' stata lei, Salvatrice Spataro, 45 anni, a chiamare i soccorsi e a confessare agli agenti il delitto. L'omicidio sarebbe ...

Uccide il marito a coltellate mentre dorme - poi chiama il 118. Succede a Palermo : Stanca dei litigi, Uccide il marito a coltellate mentre dorme e chiama il 118 per confessare l'omicidio. È successo a Palermo nella notte, secondo quanto riporta la stampa locale. L'uomo aveva 45 anni. È stato raggiunto da diversi fendenti. Due dei quattro figli della coppia dormivano in un'altra stanza. La moglie, anche lei 45 anni, è stata portata in questura. Il personale medico arrivato sul posto non ha potuto fare altro ...

Palermo - uccide il marito mentre dorme. La confessione al 118 : “Mio figlio sporco di sangue” : L'uxoricidio è avvenuto nella notte nel quartiere Falsomiele. Secondo una prima ricostruzione alla base del gesto i continui litigi della coppia, tanto che i figli più piccoli da tempo dormivano a casa della nonna. Gli altri due avrebbero cercato di rianimare il genitore, purtroppo senza successo.Continua a leggere

Palermo. Falsomiele : Salvatrice Spataro uccide il marito Pietro Ferrara : Salvatrice Spataro ha ucciso a coltellate il marito Pietro Ferrara. Entrambi hanno 45 anni. E’ stata l’assassina a chiamare i

Omicidio a Palermo - uccide il marito a coltellate mentre dorme con i figli in casa : Stanca dei litigi, uccide il marito a coltellate mentre dorme e chiama il 118 per confessare l'Omicidio. È successo a Palermo nella notte, secondo quanto riporta la stampa locale. L'uomo aveva 45 anni. È stato raggiunto da diversi fendenti. Due dei quattro figli della coppia dormivano in un'altra stanza. La moglie, anche lei 45 anni, è stata portata in questura. Il personale medico arrivato sul ...

Palermo : donna uccide a coltellate il marito nel sonno : Palermo, 15 dic. (AdnKronos) - Una donna ha ucciso a coltellate il marito nel sonno. E' accaduto la notte scorsa nel quartiere periferico di Falsomiele a Palermo. E' stata la stessa donna ad avvertire il 118 per chiedere un'ambulanza ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo