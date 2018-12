Manovra | Iva ridotta sui cracker ai cereali con stretta sull' autotrasporto

Italia-Ue - accordo fatto al 95% Manovra - esclusiva Affaritaliani.it : "L'accordo è sicuro al 95%. Ormai ci siamo, mancano soltanto alcuni dettagli da definire". Una fonte governativa ai massimi livelli rivela ad Affaritaliani.it come la trattativa tra l'esecutivo e la Commissione sia ormai quasi in dirittura d'arrivo e... Segui su Affaritaliani.it

Manovra - Conte da Bruxelles : 'Trattativa a oltranza con l'Ue' - : Il premier a margine del Consiglio Ue fa il punto sul negoziato per evitare la procedura d'infrazione. Definisce la legge di bilancio "ben costruita, ben meditata" e afferama che la decisione di ...

Manovra - Senato attende esito trattativa : 13.51 Al Senato l'esame degli emendamenti alla Manovra è fermo in attesa dell'esito della trattativa con Commissione Ue. La seduta del pomeriggio della Commissione Bilancio di Palazzo Madama è stata rinviata. La Manovra è attesa in aula martedì pomeriggio. Il testo successivamente dovrà tornare alla Camera per l'ok definitivo.

Perché la trattativa con la Ue sulla Manovra starebbe andando bene : Il ministro dell'Economia Tria - ieri ha incontrato sia Moscovici che il commissario Dombrovskis - ha assunto un ruolo centrale, rimarrà nella capitale belga - ha fatto sapere - fino a quando l'...

Manovra - pensioni e Iva : i provvedimenti più apprezzati dagli italiani : Indagine dell’Istituto Demopolis. La Manovra economica e la scelta del Governo di ridurre il deficit: ecco cosa ne pensano...

Claudio Borghi stronca la Manovra : 'Se fossi andato io a trattare uscivamo col 4 - 2 per cento' : Alla fine il governo ha ceduto alle richieste di Bruxelles per evitare la procedura di infrazione per l'Italia ma la tensione all'interno dell'esecutivo resta altissima. Pare che la cena in una ...

Trattativa a oltranza governo-Ue per accordo su Manovra : Bruxelles, 13 dic., askanews, - Cambio di marcia nei negoziati fra il governo e la Commissione europea sulla manovra finanziaria, che già si erano intensificati a livello politico, e che ora stanno ...

Manovra - trattativa a oltranza con la Commissione Ue. Tria : “Resterò qui fino all’accordo” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sta trattando con la Commissione europea per giungere a un accordo sulla Manovra. Lasciando Palazzo Berlaymont , Tria ha dichiarato: "Domani avrò altri incontri, resterò finché non arriviamo a un accordo. Si sta lavorando sulla proposta italiana, che rimane quella consegnata ieri a Bruxelles".Continua a leggere

Manovra economica 2019 - Tria a Bruxelles fino a chiusura trattativa con Ue - Sky Tg24 - : Il ministro dell'Economia annuncia: "Sul tavolo la nostra proposta" di legge di bilancio. Ieri il premier Conte ha proposto di portare il deficit al 2,04 . "Cambiano i decimali, ma non cambia la sostanza", commenta ...

Infrastrutture : Marin (Fi) - invertire rotta Manovra da recessiva a espansiva : Padova, 13 dic. (AdnKronos) - "Confartigianato oggi a Milano ha portato in piazza la preoccupazione, per usare un eufemismo, di chi fa impresa, crea lavoro, vuole lo sviluppo del nostro Paese. Il governo dovrebbe sentire il dovere di ascoltare una voce così autorevole e accorata. Dopo il decreto dig

Manovra - il Senato ostaggio della trattativa tra Roma e Bruxelles. I nuovi saldi slittano all'esame dell'aula : I circa 4mila emendamenti presentati in Senato farebbero pensare alla necessità di una corsa all'ultimo respiro per licenziare la Manovra in tempo. Il testo, infatti, deve ritornare di nuovo alla Camera per il terzo e decisivo via libera: i tempi stringono, Natale si avvicina. E invece palazzo Madama si ritrova ostaggio della trattativa tra il governo italiano e la Commissione europea. Perché i nuovi saldi, con in testa il deficit ...

Manovra economica - Moscovici vuole ancora più rigore : possibile aumento Iva dal 2020 : Giuseppe Conte ieri sera si è recato nuovamente a Bruxelles per discutere della Manovra economica italiana, il rapporto deficit Pil inizialmente fissato al 2,4% è stato oggetto di aspre polemiche da parte della Ue che hanno minacciato una Manovra d'infrazione. Così il nostro premier ha proposto di abbassarlo al 2,04%, ma anche in questo caso per Moscovici non è abbastanza. Manovra, Moscovici aiuta la Francia e boccia l'Italia Alcune voci di ...

Manovra - arriva la svolta : intesa con Ue sarebbe ad un passo grazie al deficit al 2% : Reddito di Cittadinanza e Quota 100 restano in Manovra, ma il governo si impegna a tenere il rapporto deficit/pil entro il 2%. È sulla base di un ragionamento di questo genere che, secondo quanto anticipa l'Adnkronos, l'Italia andrà a Bruxelles per rendere più "digeribile" alla Commissione Europea la strategia economica finalizzata, nel pensiero governativo, a dare un nuovo impulso ad un'economia stagnante. Potrebbe, dunque, essere arrivata alla ...