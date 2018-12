L' Italia che non cambia | reddito e istruzione si ' ereditano' dai genitori

Roma Archery Trophy – Indoor World Series : tutti i risultati dell’unica tappa Italiana : Roma Archery Trophy, Indoor World Series: grandi prestazioni dei big internazionali, tredici italiani sul podio Concluso il Roma Archery Trophy, unica tappa italiana del circuito Indoor World Series. Un vero successo la prima gara della nuova manifestazione a tappe ideata da World Archery che vedrà la sua conclusione con la finale di Las Vegas (Usa) l’8-9 febbraio 2019. Sulla linea di tiro capitolina brillano soprattutto Cinzia ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali e Tom Dumoulin al via : quali big parteciperanno? Che battaglia per la maglia rosa : Vincenzo Nibali e Tom Dumoulin, sono queste le grandi certezze per il Giro d’Italia 2019. Mancano praticamente cinque mesi al via della Corsa rosa ma si pensa già a quali potrebbero essere i grandi protagonisti sulle nostre strade, per il momento sono arrivate due chiare conferme: lo Squalo dello Stretto e la Farfalla di Maastricht andranno a caccia del Trofeo Senza Fine, la corsa a tappe di tre settimane si preannuncia estremamente ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 16 dicembre : CHE Italia! Vittoria nel biathlon - uomini sesti : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata agli Sport Invernali. Una domenica 16 dicembre che si annuncia appassionante, con l’Italia protagonista su più frutti. Il piatto forte sarà rappresentato certamente dalla staffetta femminile di biathlon. Le gare dei giorni scorsi hanno dimostrato che la selezione tricolore, trascinata da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, sarà la squadra da battere: le azzurre dovranno limitare gli ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : nella staffetta maschile vince la Svezia davanti alla Norvegia. Bene l’Italia - che chiude sesta : L’Italia maschile del Biathlon non riesce ad emulare le vittoriose colleghe e chiude al sesto posto la staffetta odierna valida per la tappa di Coppa del Mondo appena terminata ad Hochfilzen, in Austria. Gli azzurri, molto Bene per tre frazioni con Thomas Bormolini, Lukas Hofer e Dominik Wndisch, pagano qualcosa di troppo con Thierry Chenal in chiusura. vince la Svezia davanti alla Norvegia, terzo gradino del podio per la Germania. nella ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 16 dicembre : Italia in trionfo nel biathlon - che rimonta di De Aliprandini! Ottimo De Fabiani

Honor 10 Lite in vendita in Italia a 239'. Specifiche tecniche : "Honor si sforza di creare il miglior prodotto per i giovani di tutto il mondo. Honor 10 Lite è la nostra punta di diamante nel mercato globale degli smartphone, con un design elegante, ...

LIVE Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 in DIRETTA : seconda manche - Marcel Hirscher vuole la sesta - gli Italiani per la rimonta disperata : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante dell’Alta Badia valevole per la Coppa del Mondo 2018/19. Sulla splendida cornice della Gran Risa Marcel Hirscher, dominatore della prima manche, vuole la sesta vittoria consecutiva sulla pista dolomitica e si è già costruito un bel margine di vantaggio per raggiungere l’obiettivo. La prima manche ha visto l’austriaco rifilare 94 centesimi a Mats Olsson e un secondo ...

Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 : Marcel Hirscher demolisce tutti nella prima manche. Italia a picco - azzurri disastrosi : Ennesima lezione di Marcel Hirscher nella prima manche del Gigante dell’Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Il campione austriaco, che è reduce da cinque successi consecutivi sulla Gran Risa, ha messo in scena il suo primo capolavoro di giornata, dominando la scena e pennellando curva dopo curva su un tracciato, come sempre, particolarmente ghiacciato e ripido. Il sette volte vincitore della Coppa del Mondo ...

AlItalia-Fs - un matrimonio che spaventa : “Rischio paralisi dei trasporti” : La denuncia di Federcontribuenti sul nuovo piano industriale che dovrebbe salvare la compagnia aerea: “L'idea del governo di...

Quei ragazzi Italiani morti per un'Europa che non c'è : È il paradosso di Antonio, ma anche di Patrizia e Valeria. Il tragico paradosso di tre italiani che amavano l'Europa, ma sono stati barbaramente uccisi dai mostri cresciuti in due città simbolo dell'Unione come Strasburgo e Bruxelles. Il volto entusiasta di Antonio Megalizzi, il giornalista spentosi dopo tre giorni passati a lottare con la pallottola piantatagli nel cranio dalla belva islamista di Strasburgo, l'abbiamo tutti negli occhi. Quelli ...

LIVE Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 in DIRETTA : Hirscher per dominare - l’Italia punta su Tonetti : Buongiorno e benvenuti sulla Gran Risa, è tempo della DIRETTA LIVE del Gigante dell’Alta Badia! La Coppa del Mondo 2018/19, dunque, si presenta su uno dei suoi scenari più affascinanti e difficili, come la pista dolomitica. Alle ore 10.00 andrà in onda la prima manche del Gigante che ci farà capire se Marcel Hirscher entrerà ancor più nella leggenda o lascerà spazio agli avversari. Il campione austriaco, infatti, arriva da cinque successi ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Mario Draghi ha spiegato agli studenti di Pisa perché è orgoglioso di essere Italiano : ...lasciare presagire l'inno di Mameli e l'inno alla Gioia intonati all'inizio della cerimonia con la quale la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa gli ha conferito la laurea honoris causa in Economia. ...